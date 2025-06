Par Serra Deniz Araz

Le 1er juillet 2024, deux enfants déplacés patinent à tour de rôle le long des bâtiments détruits par les bombes dans une rue irrégulière du camp de réfugiés de Shati, dans le nord de Gaza. Accompagnés de quelques autres amis, ils affluent vers Yousri Alghoul, le romancier palestinien, qui vit lui aussi dans le camp. Leur demande était simple : qu'il leur prête des livres à lire et qu'il lise leurs écrits.

"Chaque fois que je me promenais dans les rues du camp, des enfants s'approchaient de moi pour me demander des livres, et des petites filles cherchaient à attirer mon attention pour me lire leurs poèmes ou me montrer leurs écrits", a déclaré Yousri Alghoul à TRT World.

M. Alghoul avait transformé sa bibliothèque personnelle, qui comptait environ 3 000 livres, en un espace communautaire dans sa maison en 2022. La bibliothèque a été touchée par une frappe aérienne israélienne à l'automne 2023, et il a perdu sa maison et ses livres.

Sans se décourager, il a essayé de reconstruire sa bibliothèque et a lancé une campagne de collecte de fonds sur GoFundMe pour acheter des livres.

La reconstruction prenant du temps, Alghoul a commencé à extraire des livres des décombres des bibliothèques et des écoles détruites par les frappes aériennes israéliennes dans le nord de Gaza. Il utilise ces livres pour enseigner aux enfants, qui sont des poètes en herbe, dans le cadre d'un atelier informel au camp de Shati.

M. Alghoul a recueilli des poèmes manuscrits des enfants palestiniens de Gaza et les a partagés avec TRT World. Les jeunes poètes de Palestine, qui vivent dans un contexte de famine aiguë et de guerre génocidaire, réfléchissent aux questions d'identité. Ils se languissent de leurs racines perdues et sont confrontés à l'incertitude de la vie dans un pays déchiré par la guerre.

Le 13 juillet 2024, deux semaines à peine après avoir commencé à encadrer les enfants, l'ami de Yousri Alghoul a été blessé lors d'une frappe aérienne israélienne sur le camp de Shati. Il est toujours hospitalisé. Les jeunes poètes sont sains et saufs. Ils continuent d'écrire des poèmes pour témoigner de la guerre à Gaza.

Les frappes aériennes israéliennes ont délibérément pris pour cible la plupart des universités, des collèges et des écoles de Gaza. Selon les Nations unies, plus de 80 % des écoles de Gaza ont été endommagées ou détruites depuis le 7 octobre 2023.

Malgré une campagne de bombardements impitoyable visant leur éducation et leur avenir, les jeunes Palestiniens croient au pouvoir des mots. Les mots peuvent sensibiliser, inspirer le changement et incarner la résilience, affirment ces jeunes poètes.

Les mots peuvent éclairer l'expérience humaine et éveiller la conscience collective, permettant aux jeunes de s'accrocher à leur histoire, répètent-ils.

"Qui suis-je ?

Je suis un oiseau au cou brisé, Mon existence parmi les décombres."

Cette strophe est tirée d'un poème de Raouf Yousri Abdel Raouf al Ghoul, 12 ans. Après avoir perdu ses camarades de classe et ses cousins dans la guerre qu'Israël mène actuellement à Gaza, il est le témoin d'une génération de salles de classe vides.

La destruction systématique de l'éducation palestinienne depuis la Nakba, qui s'apparente à un effort délibéré de dé-scolarisation, n'a pas réussi à éteindre son désir de savoir. Raouf, 12 ans, continue de travailler sur ses poèmes pour exprimer ses aspirations et comprendre sa réalité.

Mahmoud al Hanawi, un poète palestinien de 10 ans, vit dans le camp de Shati. Les vers de Mahmoud expriment son chagrin et son désarroi, consignant les horreurs qu'il endure et documentant les terribles souffrances infligées à son peuple. Il écrit un poème : "Les oiseaux du ciel pleuraient"

"Les oiseaux du ciel ont pleuré et les étoiles du ciel se sont éteintes,

Les feuilles des arbres se sont desséchées et sont tombées,

Et les mères ont accouché dans la guerre.

Pour quel péché leurs enfants ont-ils été tués ?

En effet, jusqu'à présent, leurs enfants n'ont pas été nommés."

En mars, Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, a décrit la guerre d'Israël à Gaza comme une guerre contre les enfants, contre leur enfance et contre leur avenir.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 16 000 enfants, en a blessé environ 34 000, en a rendu 17 000 orphelins, et environ 21 000 enfants sont portés disparus. Le nombre d'enfants tués par Israël à Gaza dépasse le nombre total d'enfants tués dans les guerres à travers le monde en quatre ans.

Pourtant, ces jeunes poètes résilients de Gaza veulent que vous entendiez, ressentiez, voyiez ce que la guerre génocidaire a fait à leur peuple, à leur Palestine. Par leurs actes de création dans la plus belle forme de poésie, ils transmettent également leur amour de la vie.

Amira Ibrahim Bedouin, une poétesse palestinienne de 12 ans, saisit les contradictions dans son poème. Elle compatit pour sa patrie, déchirée par la guerre et l'incertitude, mais au fil du poème, une force s'éveille en elle et elle associe Gaza à la beauté, à la sécurité et à la fierté. Elle imagine Gaza comme une beauté résistante.

Amira marque également l'occasion des festivités, en consignant l'humeur sombre dans son registre des pertes :

"Quel Aïd, alors que les enfants vivent dans la peur et la tristesse, et que leur esprit est sombre et mauvais ?

Quel Aïd, alors que Gaza est détruite sous les yeux des gens et des enfants ? et qu'elle n'est pas redevenue ce qu'elle était... Gaza.

Quel Aïd, quand les gens n'ont plus aucune trace de joie ou de bonheur ?

Dans son poème sur les privations et les rêves démembrés, Yousri Abdel Raouf al Ghoul, 12 ans, écrit :

"Ils ont tué l'innocence dans mes yeux,

Ils ont piétiné mes roses,

Ils ont brisé mes rêves,

Ils n'ont eu aucune pitié pour moi.

Dans l'obscurité de la nuit, ils m'ont abandonné".

Outre la destruction de vies et d'habitats palestiniens ainsi que la création d'une faim et d'une famine catastrophiques par le bombardement de champs agricoles, d'élevages de volailles et de serres, ou encore par le blocage et le retardement de l'aide humanitaire, Israël a détruit les infrastructures de stockage, de traitement et d'approvisionnement en eau, réduisant la capacité en eau de Gaza de 94 % depuis octobre, selon un rapport récent d'Oxfam.

Les enfants de Gaza et leurs familles sont contraints de boire de l'eau jaune saumâtre non traitée ou de l'eau de mer salée. La destruction systématique des services d'assainissement à Gaza a en outre conduit à l'émergence et à la propagation du virus de la polio.

"Les bougies de la joie se sont éteintes

Et les mères se sont lamentées sur leurs enfants et leurs maisons

Elles ont bu de la faim et de l'eau salée".

Dans ce poème, Mahmoud, 10 ans, saisit la dure réalité de la famine. Dans son poème très poignant, Layla Ramadan, 11 ans, évoque la juxtaposition des drapeaux et des linceuls, ainsi que la possibilité de la paix :

"Les jeunes sont enveloppés dans des linceuls.

Il doit y avoir la liberté de lever le drapeau et de laisser flotter la colombe de la paix".

Et pourtant, ils insistent sur leur résilience, sur l'espoir, sur un avenir juste. Cette symphonie de récits, avec une lueur de résilience, constitue un plaidoyer convaincant en faveur de la paix. Tala al Danaf, un enfant de 12 ans qui vit dans le camp de réfugiés de Shati, écrit :

"Ils m'ont tué un millier de fois,

Pourtant, à chaque fois, j'ai vécu pour me donner la dignité de vivre.

Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je suis une enfant palestinienne".

Serra Deniz Araz is a deputy producer at TRT World.