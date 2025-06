Le président de la Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé vendredi au poste de Premier ministre Moctar Ould Diay, quelques jours après son investiture pour un second mandat, selon un décret présidentiel.

Moctar Ould Diay qui occupait le poste de directeur de cabinet du Président Ghazouani a également été ministre des Finances sous le régime de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.

Ghazouani a remporté la présidentielle du 29 juin dès le premier tour, avec 56,12 % des voix, devant l’opposant historique Biram Dah Abeid (22,10 %) et le candidat islamiste Hamadi Ould Sidi El Mokhtar (12,78 %).

Lire aussi

Mauritanie: Le président Ghazaouni entame officiellement son second mandat

Il a prêté serment pour un second mandat et promis "une lutte sans merci contre la mauvaise gestion et la corruption".

Ghazouani, militaire de carrière âgé de 67 ans, avait déjà remporté le scrutin de 2019, avec un score légèrement inférieur de 52 %.

Ce pays de 4,9 millions d’habitants n’a plus connu d’attaque terroriste sur son sol depuis 2011, alors qu’elles abondent au Mali voisin et ailleurs au Sahel.

La Mauritanie a connu après son indépendance de la France, en 1960, une succession de coups d’État et de régimes autoritaires. L’élection de 2019 a marqué la première transition entre deux présidents élus.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp