L’ambassadeur d'Ukraine à Dakar, Yurii Pyvarovov, a été convoqué par la ministre sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et rappelé à ses obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence, a indiqué samedi un communiqué officiel.

Ce rappel fait suite, selon la note, à la publication sur le réseau social ‘’Facebook’’ d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne accompagnée d’un commentaire de soutien de l’ambassadeur d’Ukraine à Dakar (lui-même) à "l’attaque terroriste" perpétrée contre les forces armées maliennes (FAMa), les 25 et 27 juillet 2024 à Tinzaouatene, par des rebelles Touaregs et des membres du Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (JNIM).

"Notre pays qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes ne saurait accepter sur son territoire et en aucune manière, des propos et gestes allant dans le sens de l’apologie du terrorisme, surtout lorsque ce dernier vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali", a relevé le ministère qui s’est voulu ferme.

"Le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit", réitérant à l’occasion la solidarité sans faille de Dakar au gouvernement et au peuple du Mali.

La partie ukrainienne n'a pas émis de commentaire suite à cette convocation, mais ladite vidéo a été supprimée, a constaté le correspondant d'Anadolu à Dakar.

Le Sénégal a, par la même occasion, rappelé sa constance dans sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien et exhorté les belligérants dans ce conflit à privilégier les voies de règlement pacifique du différend qui les oppose.

Pour rappel, d’intenses combats à l’arme lourde ont été signalés les 25 et 27 juillet derniers à Tinzaouatene dans la région de Kidal, nord du Mali, entre les Forces armées maliennes et les rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad.

L'armée malienne avait reconnu la perte de nombreux militaires maliens ainsi que des pertes dans les rangs de leurs partenaires russes Wagner. L'armée malienne avait également affirmé que des frappes aériennes ont permis de neutraliser de nombreux assaillants.

Aucun bilan précis n'a été donné concernant ces combats.