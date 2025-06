9 900 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes en ce mois d'août, a révélé samedi un rapport des organisations palestiniennes spécialisées dans les affaires des prisonniers.

Le rapport de la Commission gouvernementale des affaires des détenus et ex-détenus, du Club des prisonniers palestiniens et de la Fondation non gouvernementale Al-Dameer pour les droits de l'homme indique que le nombre de détenus dans les prisons israéliennes au début du mois d'août comprend 3 432 détenus administratifs, au moins 250 enfants et 86 femmes, dont 23 d’entre eux, sont des détenus administratifs.

La détention administrative est un emprisonnement militaire israélien sans inculpation, d'une durée de six mois renouvelable.

Le rapport note que les détenus classés par l'administration pénitentiaire israélienne de Gaza comme “combattants illégaux” s'élèvent à 1 584, et ce nombre n'inclut pas tous les détenus de Gaza, en particulier ceux des camps gérés par l'armée israélienne.

Parmi les personnes arrêtées après le 7 octobre, figurent 93 journalistes.

Le rapport indique que depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, près de 7 500 ordres de détention administrative ont été émis ; certains ciblent des enfants et des femmes.

Violence et abus

Les campagnes d'arrestation en cours s'accompagnent d'une escalade des crimes et des violations. Des passages à tabac, des menaces contre les détenus et leurs familles et la destruction de maisons et de biens sont courants, ajoute le rapport.

Le rapport précise qu'au moins 20 prisonniers formellement identifiés sont morts.

Des dizaines de détenus de Gaza sont aussi morts, alors que l'identité et les circonstances de leur décès n'ont pas été révélées par l'occupation.

Des dizaines d'autres Gazaouis ont été exécutés sur le terrain, d'après les défenseurs des droits humains palestiniens.

