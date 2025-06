Le ministère a fait savoir dans son bulletin statistique quotidien que "le bilan de l’agression israélienne s’est élevé à 39 583 martyrs et 91 398 blessés depuis le 7 octobre dernier".

Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a commis "deux massacres contre des familles à Gaza, faisant 33 martyrs et 118 blessés, transférés aux hôpitaux", a affirmé la même source.

Le ministère a indiqué qu'il y avait un certain nombre de victimes "demeurent ensevelis sous les décombres et sur les routes, où les ambulances et les équipes de la protection civile n'ont pas pu les atteindre", en raison des tirs israéliens.

Le nombre de personnes disparues, depuis le début de la guerre menée par Israël avec le soutien américain depuis le 7 octobre, a atteint plus de 10 000 personnes, selon les dernières statistiques du Bureau d'information du gouvernement.

La guerre se poursuit au milieu d’une destruction massive et d’une famine qui a coûté la vie à des dizaines d’enfants, dans l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Au mépris de la communauté internationale, Tel Aviv poursuit la guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à y mettre fin immédiatement, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp