Jumelles identiques, Ornélie et Sarah Yenault sont génétiquement conçues pour être inséparables. En grandissant, les deux Gabonaises faisaient les choses habituelles propres aux jumeaux.

Elles s'habillaient de la même façon, riaient en même temps, inclinaient la tête dans la même direction et pouvaient même penser ensemble à la même chose sans se parler.

Dans l'esprit d'Ornélie et de Sarah, aucune ressemblance n'est troublante. Leurs trajectoires de vie se ressemblent comme deux gouttes d'eau, cherchant à laisser une trace dans le monde grâce à ce qui les lie comme nul autre : leur amour de la gastronomie.

Ce même amour a conduit les jumelles à écrire ensemble un livre de recettes qui est un hommage à la diversité culinaire de leur pays d'origine, le Gabon mais aussi un effort pour amener les plats africains sur les tables d'une clientèle cosmopolite.

Ce qui fait de '' Gastronomie Gabonaise : Voyage à travers le Gabon en 38 recettes '' un livre unique en son genre, ce sont les recettes traduites en 18 langues locales.

Ornélie et Sarah, aujourd'hui trentenaires, ne se sont pas lancées dans la gastronomie par hasard. Leur passion pour la cuisine est née alors qu'elles avaient dix ans et qu'elles venaient d'entrer au collège.

"Ce qui nous fascine dans l'art culinaire, c'est que nous pouvons combiner des ingrédients que nous aimons et créer quelque chose de délicieux en bouche", expliquent les jumelles à TRT Afrika.

"C'est aussi l'occasion de comprendre le comportement et l'origine des aliments'' rajoutent-elles.

Le cadre commun

Outre les raisons scientifiques évidentes pour lesquelles Ornélie et Sarah se ressemblent physiquement et psychologiquement, le facteur externe le plus important a peut-être été leur vie commune. Les jumeaux grandissent généralement dans le même environnement, avec la même éducation et les mêmes interactions sociales.

Cela joue un rôle crucial dans la formation de leurs pensées, de leurs comportements, de leurs préférences, de leurs mécanismes d'adaptation, de leurs compétences en matière de résolution de problèmes et de leurs carrières.

Sarah et Ornélie ont été attirées par la cuisine et si tôt, que celle-ci les a conduites, presque sans surprise, vers une carrière dans les arts culinaires.

"Le fait que nous ayons toujours été des amies proches contribue à réaliser nos rêves l'une à travers l'autre", disent les deux sœurs en chœur.

Leur arrivée en France après le baccalauréat en 2011 a renforcé leurs ambitions dans l'univers de la gastronomie. Au cours des années suivantes, le duo inséparable ne manquera pas une occasion d'apprendre et de maîtriser les secrets et les textures de tous les plats qu'il rencontrera.

L'inscription dans une école supérieure spécialisée a ouvert les yeux des deux sœurs sur le monde de l'ingénierie alimentaire. Cela les a aidées dans leur projet commun d'écrire un livre sur la cuisine gabonaise.

"La formation que nous avons reçue nous a permis d'apprendre la sécurité alimentaire, le comportement des aliments les uns par rapport aux autres et la conservation des aliments", se souviennent Ornélie et Sarah.

"Pour nous, la cuisine est un art qui nous permet de nous réunir et de partager (de bons moments) avec d'autres personnes dans une bonne ambiance." Alors, quel est pour elles l'ingrédient le plus essentiel d'un plat ? "Il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui est savoureux, comme dans la cuisine gabonaise que nous promouvons. En plus de la qualité des aliments, l'ambiance renforce le plaisir du repas", affirment les sœurs Yenault.

L'harmonie

Si les jumelles ont acquis de l'expertise et de l'assurance au fil des ans, elles continuent de s'appuyer sur un cercle élargi de dégustateurs, composé de membres de leur famille et d'amis, pour déterminer si elles se subliment en cuisine.

Leur mère, aujourd'hui décédée, a été l'une des premières à soutenir les jumelles et à témoigner de leur voyage dans le monde de la gastronomie.

"Ce livre est le fruit de notre amour pour notre mère, Kiki Marie Céline, et de la passion qu'elle partageait avec nous pour la cuisine. C'est aussi la matérialisation du lien que nous avons tissé avec nos abonnés et leurs familles à travers nos réseaux sociaux", explique Ornélie.

De nombreuses personnes ont partagé des recettes avec les jumelles par l'intermédiaire de leurs parents et grands-parents, ce qui se reflète dans le livre de 100 pages.

"Ce livre est aussi une invitation à visiter ce beau pays qu'est le Gabon. Nous avons mis en valeur l'histoire de chaque province à travers les recettes", explique Ornélie à TRT Afrika.

Le livre présente les méthodes et techniques les plus anciennes et les plus reconnues pour préparer des plats tels que l'oseille, le nkumu (Gnetum africanum), les feuilles de manioc et le nyembwe (sauce aux noix de palme).

Un menu inclusif

Les 38 plats sont censés représenter la gastronomie gabonaise dans son ensemble, qui fait largement appel aux produits de la forêt et de la savane. Des végétariens aux omnivores, il y en a pour tous les goûts.

"Pour y parvenir, nous avons commencé par nous autoéditer. Avec l'aide de nos amis et de notre famille, nous avons créé toutes les recettes (de A à Z) pour illustrer le livre. Nous ne le regrettons pas. Le livre a remporté deux prix en France et en Suède", explique Sarah.

Au quotidien, les jumelles proposent leurs services en tant que chefs traiteurs lors d'événements. Elles se sentent fières et honorées de faire voyager les gens et de leur faire découvrir la cuisine africaine. En plus des plats gabonais, elles ont appris des plats comoriens, angolais et congolais, dont elles dévoilent volontiers les secrets aux plus curieux de leur clientèle variée.

Armées de la patience caractéristique d'Ornélie et du talent de Sarah pour la science alimentaire, les sœurs ont pour objectif de continuer à chatouiller les palais des gourmets avec une combinaison de curiosité et d'esprit d'aventure culinaire.

