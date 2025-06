Un alpiniste marocain de 13 ans est presque littéralement sur le toit du monde après avoir réussi à atteindre le sommet du mont Elbrouz, le point culminant de l'Europe.

Youssef Tazi, connu sous le nom de "Atlas Boy" sur les réseaux sociaux, était accompagné de son père dans cette quête, qu'il a achevée samedi.

Il a posté des photos sur Instagram alors qu'il se tenait à une altitude de 5 642 mètres avec le titre "Un rêve devenu réalité !"

"Je suis très heureux et fier d'avoir hissé notre cher drapeau marocain et d'avoir honoré la jeunesse de notre pays", a écrit Tazi sur Instagram peu après l'avoir surmonté.

Des records répétés

Il s'agit du deuxième sommet de Tazi en tant que plus jeune enfant arabe et africain à défier les sept sommets du monde.

Youssef a atteint le sommet de l'Elbrouz après une aventure de six jours. "Je dédie cet exploit à l'ensemble du peuple marocain, avec à sa tête Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le bénisse", a-t-il déclaré. Tazi a également dédié son exploit aux enfants de Gaza touchés par la guerre. Dédicace à Gaza "Je dédie également cet exploit aux enfants de Gaza et à l'ensemble du peuple palestinien, et j'appelle à la fin de la guerre à Gaza et à la protection de ses enfants afin qu'ils puissent jouir de leurs droits comme tous les enfants du monde", a ajouté M. Tazi. En janvier 2024, il avait atteint le mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, à l'âge de 12 ans. Le garçon de l'Atlas déclare que son objectif ultime est de grimper le mont Everest, le plus haut sommet du monde avec ses 8 848 mètres.

