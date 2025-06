Un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile dans la ville de Rotherham, dans le Yorkshire du Sud, un comté métropolitain d'Angleterre, a été la cible dimanche de militants d'extrême droite, au sixième jour de troubles violents, laissant l'hôtel endommagé et les gens en état de choc.

Les manifestants ont lancé des planches de bois sur les officiers et les ont aspergés d'extincteurs avant de briser les fenêtres de l'hôtel pour accéder aux locaux, alors que les émeutes continuent de s'intensifier dans les villes et villages d'Angleterre.

Environ 700 personnes ont participé aux émeutes et ont mis le feu à un générateur et à une grande poubelle située à proximité d'une fenêtre de l'hôtel, provoquant un petit incendie.

La police du South Yorkshire a déclaré dans un communiqué dimanche en fin de journée qu'au moins 10 agents avaient été blessés à la suite des violences, l'un d'entre eux ayant perdu connaissance à la suite d'un traumatisme crânien.

Lundi, la police a surveillé la zone où des bénévoles locaux ont fait équipe avec le personnel municipal pour nettoyer les alentours de l'hôtel.

Alyssa Briggs, une bénévole locale, a déclaré à Anadolu que ce qui s'était passé dimanche était "effrayant et injustifié".

"Je n'ai pas de problème avec les manifestations pacifiques, tout le monde a une opinion. Cependant, il n'était pas nécessaire que cela dégénère en émeute comme cela a été le cas", a-t-elle fait remarquer.

Qualifiant l'incident de "choquant", elle s'est dite "incrédule que des gens puissent être aussi violents et causer de tels dégâts dans une communauté où les gens vivent avec des enfants, en famille".

S'adressant aux journalistes à Sheffield, le chef adjoint de la police, Lindsey Butterfield, a annoncé que six personnes - une à Sheffield, cinq à Rotherham - avaient été arrêtées et qu'une personne avait été inculpée à la suite des émeutes de dimanche.

"Hier a été une journée sombre", a-t-elle confié, précisant que 750 personnes au total ont participé aux émeutes.

"Nous pensons qu'elles avaient des opinions d'extrême droite et anti-immigration... des vitres ont été brisées et il y a eu un effort concerté pour causer des dommages à l'intérieur et de graves préjudices à ceux qui s'y trouvaient", a estimé Mme Butterfield.

Elle a ajouté : "Soyez assurés que si vous étiez là, nous vous trouverons et vous devrez répondre de votre participation aux violences d'hier."

