Par Sylvia Chebet

Les hôpitaux de la ville d'El-Fasher, dans la région agitée du Nord-Darfour au Soudan, sont devenus les dernières victimes de la guerre, alors que la reprise des combats entre les forces armées soudanaises et l'organisation paramilitaire RSF enfreint les limites du droit international humanitaire.

L'attaque du 29 juillet contre l'hôpital Saudi, soutenu par l'organisation caritative internationale Médecins sans frontières (MSF), était la dixième visant un hôpital de cette ville de 1,5 million d'habitants depuis l'escalade du conflit, il y a moins de 12 semaines.

Trois soignants ont été tués dans l'attaque et 25 civils ont été blessés, y compris des personnes déplacées abritées dans une mosquée voisine qui a également été frappée.

"Nous ne savons pas si les hôpitaux sont délibérément visés, mais l'attaque de la semaine dernière montre que les belligérants ne prennent aucune précaution pour éviter les dommages collatéraux", explique Stéphane Doyon, responsable de la réponse d'urgence de MSF au Soudan, à TRT Afrika.

"Ils ne font aucun effort pour empêcher la mort de civils ou pour assurer la protection des patients et du personnel médical. Par conséquent, de nombreuses autres vies sont perdues".

La guerre a aussi ses règles

Depuis les premières guerres, l'invocation de normes humanitaires pour protéger les personnes désarmées, en particulier les malades et les blessés, est l'une des pierres angulaires de la civilisation.

Le principe universellement accepté du droit international humanitaire, ou d'ensemble de règles régissant les conflits de toute nature, établit une distinction claire entre les dommages collatéraux et les crimes de guerre.

Au Soudan, la vague d'attaques récentes a été si aveugle que même les patients traités dans les hôpitaux et le personnel médical qui s'en occupe n'ont pas été épargnés par les effets dévastateurs d'une guerre qui a débuté le 15 avril 2023.

Les attaques répétées contre les hôpitaux d'El-Fasher ont alourdi le bilan déjà lourd des 15 mois de combats.

Au moins neuf personnes ont été tuées dans les dix attaques d'hôpitaux et 38 autres ont été blessées.

MSF soupçonne que la série d'attaques contre les hôpitaux n'est pas une simple coïncidence.

"Les belligérants connaissent parfaitement l'emplacement de l'hôpital saoudien et savent qu'il s'agit du dernier hôpital public de la ville capable de soigner les blessés", explique M. Doyon.

Sur les dix attaques documentées au cours des trois derniers mois, depuis l'escalade des hostilités, l'hôpital Saudi a été visé à quatre reprises.

L'hôpital Sud, quant à lui, a été attaqué cinq fois jusqu'au 8 juin. Des hommes armés sont entrés dans les locaux, ont ouvert le feu et ont pillé l'établissement, y compris une ambulance de MSF. Les patients et le personnel ont fui les lieux et l'hôpital n'est plus en état de fonctionner depuis cette date.

"Si cette situation perdure, il n'y aura plus d'endroit dans la ville pour accueillir les blessés ou les femmes ayant besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence pour une césarienne," a déclaré M. Doyon.

"L'hôpital Saudi est le dernier refuge pour les habitants assiégés qui ont besoin d'une aide médicale".

Grave crise médicale

Un jour après l'escalade des combats, le 10 mai, l'hôpital pédiatrique Babiker Nahar a été touché par une frappe aérienne. Le toit au-dessus de l'unité de soins intensifs de l'hôpital s'est effondré, tuant deux enfants et un soignant. Un autre soignant a perdu un membre.

"Les enfants qui ont besoin d'un traitement sont actuellement soignés dans une petite clinique dotée d'un équipement très limité. Les enfants qui ont des blessures de guerre sont soignés à l'hôpital Saudi", explique le responsable de l'intervention d'urgence de MSF.

MSF a soigné plus de 2 000 blessés, tandis que 300 ont succombé à leurs blessures au cours des 80 premiers jours d'intenses combats à El-Fasher.

Les règles de la guerre, inscrites dans la Convention de Genève et ratifiées par de nombreux pays, dont le Soudan, imposent des limites aux moyens et méthodes de guerre.

En février de cette année, les Nations unies ont signalé que des armes explosives à large rayon d'action, telles que des missiles tirés par des avions de chasse, des véhicules aériens sans pilote, des canons antiaériens et des obus d'artillerie, étaient utilisées dans les zones densément peuplées du Soudan.

Le rapport met en évidence un incident à Khartoum, où huit missiles ont tué au moins 45 civils en avril 2023, et un autre en juin, lorsque deux obus d'artillerie ont frappé un marché à Omdurman, tuant au moins 15 civils. En septembre, dix civils ont trouvé la mort dans l'explosion d'une bombe dans une gare routière.

Entre mai et novembre 2023, dix attaques ont été menées contre des civils à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental. Parmi les milliers de personnes tuées, la plupart appartenaient à la communauté ethnique Masalit, selon le rapport de l'ONU.

Le rapport mentionne qu'à Morni et Ardamata, au moins 87 corps ont été retrouvés dans une fosse commune.

Les lignes d'approvisionnement sont bloquées

De retour à El-Fasher, MSF s'inquiète du blocage des camions transportant du matériel médical.

"Nos camions ont quitté N'Djamena au Tchad il y a plus de six semaines, et ils auraient déjà dû atteindre El-Fasher. Mais nous n'avons aucune idée de la date à laquelle ils seront libérés", explique Doyon à TRT Afrika.

"À El-Fasher, nous n'avons plus que des kits chirurgicaux pour soigner 100 personnes. Si le nombre de victimes continue d'augmenter au même rythme, ces fournitures seront bientôt épuisées. Nous avons désespérément besoin que nos camions arrivent".

Certains camions transportent des aliments thérapeutiques et des fournitures médicales pour les enfants du camp de Zamzam, qui a connu une crise de malnutrition catastrophique.

"De nombreux enfants sont déjà à l'article de la mort. Ces fournitures sont nécessaires pour sauver leur vie. Si le blocus de l'aide humanitaire n'est pas levé d'urgence, le nombre de morts sera encore plus élevé", regrette Doyon.

Les stocks de médicaments s'épuisant rapidement, MSF a exhorté les forces belligérantes soudanaises à cesser immédiatement d'attaquer les hôpitaux et à ouvrir la voie à l'arrivée de fournitures médicales à El-Fasher. Jusqu'à présent, cet appel est resté ignoré.

Chronologie des attaques d'hôpitaux :

11 mai - Hôpital pédiatrique Babiker Nahar : Deux enfants et un soignant sont morts, tandis qu'un autre soignant a perdu un membre après l'effondrement du toit de l'unité de soins intensifs à la suite d'une frappe aérienne.

19 mai - Hôpital Saudi : Endommagé par des tirs d'obus

25 mai - Hôpital Sud : Un mortier tombe sur l'unité de soins prénatals, tuant une personne et en blessant huit autres.

26 mai - Hôpital Sud : Un obus est tombé à l'intérieur de l'hôpital et a blessé trois autres personnes, tandis que des fragments de l'explosion ont brisé les fenêtres de la salle d'accouchement et de l'ambulance.

31 mai - Hôpital Sud : Un tir d'obus endommage encore l'hôpital.

3 juin - Hôpital Sud : Un patient est décédé et un autre a été blessé lors d'une nouvelle série de bombardements et de tirs. Le réservoir d'eau a également été touché, coupant l'approvisionnement en eau de l'hôpital.

8 juin - Hôpital Sud : Les soldats des FAR sont entrés dans l'hôpital, ont ouvert le feu et ont pillé l'établissement. Les patients et le personnel ont fui et toutes les activités de l'hôpital ont été interrompues.

21 juin - Hôpital saoudien : Une pharmacienne a été tuée alors qu'elle effectuait sa garde de nuit, et le bâtiment de la pharmacie a été endommagé lors d'un bombardement.

27 juin - Hôpital Saudi : Une bombe est tombée à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital, brisant la fenêtre et endommageant le réservoir d'eau. Deux autres bombes sont tombées à 20 mètres de l'établissement et une quatrième à 50 mètres du bureau de MSF.

29 juillet - Hôpital Saudi : Deux obus frappent l'hôpital, tuant trois personnes et en blessant 25.

