L'armée américaine a entamé le retrait de ses forces de sa dernière base au Niger, a annoncé lundi le Pentagone, plus d'un an après que le régime militaire issu du coup d'État militaire de juillet 2023 leur ont demandé de partir.

"Le retrait des forces et des équipements américains de la base aérienne 201 d'Agadez est terminé", a déclaré le Pentagone dans un communiqué conjoint avec le ministère nigérien de la défense.

"Cet effort se poursuivra entre les forces armées américaines et nigériennes au cours des prochaines semaines afin de s'assurer que le retrait complet s'effectue comme prévu", a poursuivi le Pentagone.

Il n'a pas donné de détails sur les ressources que les États-Unis pourraient encore avoir à retirer du pays.

Lutte contre l'insurrection

Quelque 200 soldats se trouvaient sur la base de drones d'Agadez, dans le nord du pays.

Les troupes américaines faisaient partie d'un effort international visant à contrer les groupes armés qui frappent régulièrement dans la région.

Mais les chefs militaires nigériens, qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État il y a un an, ont demandé en mars 2024 aux forces américaines et françaises de quitter le pays.

"Au cours de la dernière décennie, les troupes américaines ont formé les forces nigériennes et soutenu les missions antiterroristes menées par les partenaires", poursuit le communiqué.

"La coopération et la communication efficaces entre les forces armées américaines et nigériennes ont permis de terminer cette opération avant la date prévue et sans complications", ajoute le communiqué.

