Les autorités militaires nigériennes et américaines ont annoncé, ce lundi, la fermeture de la dernière base de l'armée américaine au Niger.

"Le département de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense nationale de la République du Niger annoncent que le retrait des forces et moyens américains de la base aérienne d'Agadez est terminé", a rapporté un communiqué conjoint des autorités militaires américaines et nigériennes consulté par Anadolu.

Rappelant que le processus du retrait des soldats américains du Niger a débuté le 19 mai dernier, la même source a précisé que la base aérienne 201 d'Agadez "a été améliorée par les États-Unis pour soutenir une coopération renforcée en matière de défense avec les forces armées nigériennes et les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme".

Située dans le nord du Niger, près de la frontière libyenne, cette base est la deuxième de l'armée américaine après celle de la capitale Niamey fermée en début du mois de juillet dernier.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis d'Amérique ont déployé plus d'un millier de soldats au Niger. En mars dernier, les autorités militaires nigériennes issues du coup d'État du 26 juillet 2023 ont dénoncé l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis d'Amérique et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Le 19 mai dernier, les autorités militaires nigériennes et américaines ont signé un accord pour le retrait définitif des soldats américains au plus le 15 septembre prochain.

