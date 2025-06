Le Mali a accusé Kiev de fournir des renseignements aux troupes rebelles qui les auraient ensuite utilisés pour tuer des dizaines de paramilitaires russes et des soldats maliens lors d'une bataille le mois dernier.

Bamako a déclaré dimanche qu'il rompait ses relations diplomatiques avec Kiev avec "effet immédiat", se référant à une déclaration énigmatique d'un porte-parole de la division des renseignements militaires de l'Ukraine qui, selon lui, a admis son implication.

Le ministère ukrainien des affaires étrangères a déclaré lundi que cette décision était "à courte vue et hâtive" dans un communiqué critiquant la présence militaire russe en Afrique.

Il a qualifié cette décision de "regrettable" et a déclaré que le Mali était allé de l'avant "sans procéder à un examen approfondi des faits et des circonstances [...] et sans fournir aucune preuve de l'implication de l'Ukraine".

Le mois dernier, au cours de trois jours de combats intenses dans le nord du pays, les forces de l'azawad ont déclaré avoir tué 84 combattants russes et 47 soldats maliens.

Andriy Yusov, porte-parole de l'unité de renseignement militaire ukrainienne GUR, a été cité par les médias d'État : "Les rebelles ont reçu toutes les informations dont ils avaient besoin", sans plus de précisions.

Lundi, l'Ukraine a critiqué la présence de groupes paramilitaires russes dans toute l'Afrique depuis de nombreuses années.

"Les structures militaires contrôlées par le Kremlin utilisent des méthodes terroristes et sont directement impliquées dans de nombreux crimes de guerre, meurtres de civils et mauvais traitements de prisonniers de guerre, tant en Ukraine qu'en Afrique", a déclaré l'Ukraine dans un communiqué.

Les chefs militaires de ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020, donnent la priorité à la reprise de l'ensemble du pays aux rebelles séparatistes, aux forces terroristes liées à Al-Qaïda et au groupe Daesh.

Sous la direction du colonel Assimi Goita, le pouvoir militaire a rompu son alliance traditionnelle avec l'ancien colonisateur, la France, et s'est tournée vers la Russie.

