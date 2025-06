Le Kenya a émis un avertissement à ses ressortissants qui prévoient de se rendre en Grande-Bretagne, les invitant à rester vigilants quant à leurs déplacements sur fond d'émeutes de manifestants anti-immigrés qui se sont étendues à l'ensemble de la Grande-Bretagne.

Le haut-commissariat à Londres a déclaré qu'il "suivait de près" la situation et a exhorté les ressortissants kényans dans le pays à suivre les conseils fournis par les autorités locales.

"Les Kenyans résidant ou voyageant au Royaume-Uni sont invités à rester à l'écart des zones de protestation et à faire preuve de vigilance", a indiqué le haut-commissariat dans un message publié sur le réseau social X.

Le Nigeria a émis un avertissement similaire lundi aux ressortissants nigérians résidant ou voyageant en Grande-Bretagne.

Profondément inquiétant

Le secrétaire principal aux Affaires étrangères du Kenya, Korir Sing'oei, avait parlé plus tôt dans la semaine d'une "situation profondément inquiétante au Royaume-Uni", dans un message publié sur X.

Il a invité les Kényans à faire preuve de prudence.

Le Royaume-Uni est en proie à des émeutes d'extrême droite depuis plusieurs jours. Des foules violentes déversent des propos racistes et islamophobes et s'en prennent aux musulmans, aux groupes minoritaires et aux immigrés.

Ces émeutes ont été alimentées par des fausses informations diffusées en ligne selon lesquelles un suspect arrêté après une agression mortelle au couteau à Southport, en Angleterre, la semaine dernière, était un demandeur d'asile musulman, ce qui était faux.

Trois jeunes filles ont été tuées et cinq autres enfants ont été grièvement blessés lors d'une attaque au couteau alors qu'ils assistaient à un cours de danse lundi dernier. L'auteur présumé est un jeune de 17 ans, originaire du Rwanda, né à Cardiff, la capitale du Pays de Galles.

