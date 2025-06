Par Nuri Aden

Le week-end dernier, la faculté de droit de l'université Boğaziçi d'Istanbul a accueilli un symposium de deux jours qui a réuni plus de 100 des meilleurs experts juridiques du monde pour réimaginer un cadre juridique international plus solide dans le contexte du pilonnage génocidaire incessant de Gaza par Israël.

Na'eem Jeenah, auteur et chercheur principal à l'Institut Mapungubwe de réflexion stratégique d'Afrique du Sud, a présenté un document qui plaide avec éloquence pour que la cause palestinienne soit considérée comme une extension de ce qu'il appelle "le processus africain de décolonisation".

"La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples contient une déclaration spécifique sur la question palestinienne et sur le fait que l'Union africaine est opposée au sionisme et cherche à renverser le sionisme et à éliminer les influences sionistes de l'Afrique", a-t-il déclaré à TRT Afrika en marge du séminaire organisé les 3 et 4 août sur le thème “Repenser le droit international après Gaza”.

Le plaidoyer de M. Jeenah reflète l'initiative de l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de Justice (CIJ) le 29 décembre de l'année dernière pour dénoncer la poursuite du génocide des Palestiniens de Gaza par Israël. Israël a tué environ 40 000 Palestiniens à Gaza depuis le mois d'octobre de l'année dernière.

Des leçons pour l'avenir

Siraj Desai, juge à la retraite de la Western Cape High Court, qui dirige Ombud South Africa, a souligné la nécessité pour la communauté juridique de prendre fait et cause pour Gaza tout en façonnant les futurs agendas juridiques et politiques.

"Ce rassemblement juridique et intellectuel contribue à la construction d'un nouvel ordre juridique et dicte l'agenda politique et juridique des années à venir, non seulement pour la Palestine, mais aussi pour le monde entier", a-t-il déclaré.

"De nombreux pays, comme la Turquie, ont soutenu la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ. Cela donne plus de poids à l'affaire portée devant la CIJ, selon laquelle la Palestine est désormais un État colonisé", a-t-il ajouté.

Richard Falk, ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme en Palestine occupée, a donné son point de vue lors d'un exposé instructif intitulé "Le défi de Gaza : Le droit international a-t-il de l'importance s'il ne peut être appliqué ?"

Il est bien placé pour le savoir, puisqu'il a été expulsé par Israël au cours du processus de signalement des violations des droits de l'homme à Gaza.

Michael Lynk, un autre ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme en Palestine occupée, a parlé de l'illégalité des colonies israéliennes en Cisjordanie et des pratiques d'apartheid qui violent le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Des thèmes tels que "La justice pour la Palestine et le potentiel de la Cour internationale de justice", "Le droit humanitaire international : Accès, droits, espaces numériques et avenir" et “Droits sociaux et économiques dans les territoires palestiniens occupés” ont permis d'aborder la question de la réforme du droit international afin de garantir qu'il serve équitablement toutes les nations, en mettant l'accent sur les crimes contre l'humanité à Gaza.

"La plupart des Sud-Africains condamnent le génocide parce que le peuple sud-africain est conscient qu'il s'agit d'un génocide et d'une attaque effrénée contre les Palestiniens", a estimé Desai.

Everisto Banyera, professeur à l'université d'Afrique du Sud, a déclaré qu'il était temps de reformuler le système juridique international en impliquant toutes les parties prenantes "afin qu'il puisse fonctionner de manière juste pour nous tous".

Selon lui, le point de départ serait d'écarter l'idée qu'il s'agit d'un vœu pieux.

"Nous ne pouvons pas continuer à vivre une situation où quelques privilégiés conçoivent et imposent leurs connaissances, leur expérience et leur jurisprudence sous la forme d'un droit international qui nous lie tous".

"Si nous voulons que ce droit nous lie tous, nous devons impliquer et représenter les points de vue de chacun dans sa préparation", a conclu Banyera.

"L'Afrique n'est pas libre tant que la Palestine ne l'est pas"

Il a cité en exemple la solidarité mondiale croissante avec la cause palestinienne.

Pour combattre l'hégémonie Jeenah, qui a présenté la session "Recadrer le droit international : Global South Perspectives and Challenges", a affirmé que les problèmes de la Palestine devraient être traités dans le cadre de la cause plus large de la fin du colonialisme.

"L'Afrique a un rôle à jouer dans la fin de ce processus", a-t-il estimé. "Le processus africain de décolonisation n'est pas terminé tant que la Palestine n'est pas libre, et la lutte des Palestiniens est la lutte de l'Afrique".

Le chercheur principal a rappelé les "liens étroits" historiques entre les mouvements de libération africains et la lutte palestinienne comme modèle pour l'empathie continue envers le peuple de Gaza qui souffre depuis longtemps.

M. Jeenah s'est dit préoccupé par le fait que l'incapacité à mettre fin au génocide israélien à Gaza enhardira d'autres pays agresseurs dans le monde, et que les pays africains pourraient en subir les conséquences.

"La question palestinienne est un indicateur d'un futur type de lutte entre le Sud, y compris les États africains, et le Nord hégémonique", a fait remarquer M. Jeenah.

"Nous voulons voir un monde caractérisé par la justice en matière de droits de l'homme et de meilleurs droits socio-économiques pour les personnes marginalisées".

Balakrishnan Rajagopal, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à un logement convenable, et Hilal Elver, ancien rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, ont également pris la parole lors du symposium.

Ils ont condamné la poursuite des bombardements israéliens sur Gaza et ont exprimé leur tristesse face aux souffrances des Palestiniens.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp