L'organisation israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem a signalé la transformation des prisons israéliennes en "camps de torture" où les Palestiniens sont soumis à de graves tortures, notamment à des violences physiques et sexuelles, à la famine et à la privation de sommeil.

Le rapport de B'Tselem, intitulé "Bienvenue en enfer : Les prisons israéliennes se sont transformées en un réseau de camps de torture", comprend les déclarations de 55 Palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 30 de Jérusalem-Est et de Cisjordanie occupées, 21 de Gaza et 4 citoyens arabes israéliens.

D'anciens détenus, parmi lesquels des médecins, des femmes universitaires, des avocats, des étudiants, des enfants et des dirigeants politiques, ont décrit leur expérience dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle Israël a lancé ses attaques contre Gaza.

Les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont fait état d'une politique systématique de mauvais traitements et de torture continus, y compris la violence sexuelle, l'humiliation, la privation de nourriture, la violence arbitraire et sévère, appliquée dans les prisons.

Dans les prisons israéliennes, les Palestiniens sont confrontés à de mauvaises conditions sanitaires, à la privation de sommeil, à l'obstruction du culte et à des punitions pour le culte, à la confiscation des biens personnels et communs, et à l'impossibilité de recevoir un traitement adéquat.

"Les témoignages de Palestiniens dans les prisons israéliennes révèlent les résultats d'une opération rapide au cours de laquelle plus de 12 prisons, civiles et militaires, ont été transformées en camps dont le but était de maltraiter les gens. Quiconque pénètre dans ces lieux, qui fonctionnent comme des camps de torture, est condamné à subir les douleurs les plus aiguës, des tourments délibérés et sans fin", indique le rapport.

Selon le rapport, le nombre de Palestiniens dans les prisons israéliennes se chiffrait à 5 192 avant le 7 octobre 2023, date à laquelle Israël a lancé ses attaques contre Gaza, et le nombre de Palestiniens dans les prisons et les centres de détention a augmenté pour atteindre 9 623 depuis juillet 2024.

4 781 des Palestiniens détenus l'ont été dans le cadre d'une "détention administrative" sans procès ni inculpation.

Le rapport note que les forces israéliennes ont détenu illégalement des milliers de travailleurs gazaouis titulaires d'un permis de travail qui se trouvaient en Israël immédiatement après le 7 octobre, et que des centaines de Palestiniens ont été emmenés dans des lieux inconnus, dont certains sont toujours détenus et empêchés de contacter leurs proches.

Le rapport note que les familles, les avocats et les organisations de défense des droits de l'homme ont essayé d'enquêter sur les détenus figurant sur les listes de détenus et sur les centres de détention, mais que ces tentatives ont été rejetées, et que les tribunaux israéliens ont déclaré qu'ils n'avaient "aucune obligation" de fournir des informations sur les détenus.

La pratique israélienne de la "détention administrative"

Israël peut détenir les Palestiniens de 1 à 6 mois sans inculpation ni procès dans ce qu'il appelle la "détention administrative".

Les tribunaux militaires peuvent prolonger la période de détention jusqu'à 5 ans sans expliquer au détenu de quel délit il est accusé, en décidant qu'il "représente un danger pour la sécurité d'Israël".

Depuis le 7 octobre, 39 623 Palestiniens, dont 16 314 enfants et 10 980 femmes, ont été tués et 91 469 personnes ont été blessées lors des attaques israéliennes contre Gaza.

Alors qu'il y aurait encore des milliers de morts sous les décombres, les infrastructures civiles sont également détruites en ciblant les hôpitaux et les établissements d'enseignement où les gens s'abritent.

