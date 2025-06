La police britannique se prépare à faire face à de nouvelles manifestations anti-immigration ce mercredi, alors que plusieurs groupes d'extrême droite ont prévu de cibler des centres d'asile et des cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration à travers le pays.

Le Royaume-Uni est secoué par une vague de violences depuis une attaque au couteau survenue fin juillet lors d'un cours de danse pour enfants à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

De fausses informations sur les réseaux sociaux présentant le suspect arrêté après les faits comme un migrant musulman radicalisé ont mis le feu aux poudres. La police a fait savoir que le suspect était né en Grande-Bretagne et les médias affirment que sa famille serait chrétienne, ce qui n'a pas empêché les violences de continuer.

Le Premier ministre Keir Starmer, qui affronte sa première crise depuis sa victoire aux élections générales du 4 juillet, a prévenu les émeutiers qu'ils risquaient de lourdes peines de prison.

"Notre premier devoir est d'assurer la sécurité de nos communautés", a-t-il déclaré à la presse.

"Elles le seront. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que là où une réponse policière est nécessaire, elle est en place, et que là où un soutien est nécessaire pour des lieux particuliers, il est en place.", a-t-il assuré.

Dans plusieurs villes du pays, des affrontements ont eu lieu entre des groupes de centaines de personnes et la police. Des émeutiers ont brisé les fenêtres d'hôtels hébergeant des demandeurs d'asile venus d'Afrique et du Moyen-Orient, en scandant "Faites-les sortir" et "Arrêtez les bateaux", en référence à la traversée de la Manche par les immigrés irréguliers. Les manifestants ont également jeté des pierres sur des mosquées.

Des messages postés sur Internet il y a quelques jours indiquaient que des centres d'immigration et des cabinets d'avocats aidant les migrants seraient attaqués mercredi.

En réaction à ces violences, des groupes militants antiracistes ont prévu d'organiser des contre-manifestations dans plusieurs villes du pays.

"Des racistes tentent de prendre pour cible le bureau d'un avocat spécialisé dans les questions d'immigration. Nous ne nous laisserons pas faire, portez des vêtements et des masques de protection", pouvait-on lire dans un message évoquant une manifestation d'extrême droite prévue dans la ville balnéaire de Brighton.

Le gouvernement a mobilisé 6.000 policiers spécialisés pour répondre à toute flambée de violence, et affirme qu'ils seront suffisamment nombreux pour faire face à toute agitation.

Selon Keir Starmer, plus de 400 personnes ont été arrêtées et une centaine inculpée.

