Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution par laquelle il autorise la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) à fournir un soutien opérationnel et logistique à la mission de paix de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Le texte présenté par la France et la Sierra Leone a été adopté à l'unanimité des quinze membres du Conseil, précise l'ONU sur son site.

Lire aussi :

Nigeria : l'appel au dialogue du président ne réussit pas à apaiser les tensions

La Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en RDC (SAMIDRC) opère depuis décembre 2023 dans l’est du pays où s'affrontent l'armée congolaise et des groupes armés. La SAMIDRC compte des soldats de l'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi.

Par sa résolution, le Conseil autorise la MONUSCO à soutenir la SAMIDRC en renforçant la coordination, l’échange d’informations et l’assistance technique, ainsi qu’en lui permettant de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la Mission onusienne, dans la zone de déploiement de celle-ci, précise l'ONU.

Une cessation durable des hostilités

Dans le texte, le Conseil de sécurité se dit préoccupé par l’escalade de la violence dans l’est de la RDC, ''qui aggrave la situation humanitaire actuelle et les problèmes de protection'', ainsi que par ''les tensions persistantes entre ce pays et le Rwanda''.

Le Conseil se félicite par ailleurs pour l’accord de cessez-le-feu signé par la RDC et le Rwanda le 30 juillet avec la médiation de l’Angola et appelle à ''une cessation durable des hostilités''. Ce cessez-le-feu est entré en vigueur dimanche 4 août. Toutefois, la MONUSCO a condamné fermement lundi la violation de cette trêve par le M23 avec la prise d'Ishasha, dans le Nord-Kivu, estimant que cela compromettait les efforts de stabilisation dans la région.

Depuis fin 2021, les forces armées congolaises (FARDC) et les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23), appuyés par le Rwanda, s’affrontent dans la province du Nord-Kivu.

Alors que la MONUSCO a entamé un retrait progressif de l'est de la RDC, le Conseil de sécurité a exhorté la mission onusienne ''à consolider le transfert de responsabilités au gouvernement congolais au Sud-Kivu'' et ''à continuer de planifier conjointement les prochaines étapes du retrait progressif, responsable et durable de la Mission''.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp