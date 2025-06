Par Pauline Odhiambo

Si la nostalgie est la clé qui permet d'accéder à la beauté des vieux souvenirs, l'art d'Olaniyi Omotayo est peut-être le vaisseau qui nous fait remonter le temps. Olaniyi crée des œuvres d'art qui ont la sensation et l'aspect de vieilles photos.

Ses sujets sont représentés de manière charmante dans des styles rétro qui en disent long sur l'héritage sans fioritures.

« J'ai décidé de peindre mes sujets sur un thème vintage afin de faire ressortir la beauté de la culture africaine », explique l'artiste nigérian à TRT Afrika.

« Au début de ma carrière, je peignais au hasard, mais à un moment donné, j'ai commencé à créer des œuvres qui peuvent résister à l'épreuve du temps et représenter la communauté noire dans son ensemble. »

Artiste autodidacte, Olaniyi plus connu sous le dimunitif « Niyi », a créé son propre style pour refléter son expression artistique.

L'empâtement

Impastoréalisme « est un terme que j'ai inventé pour décrire mon art, qui est une fusion des styles réalisme et empâtement », dit Niyi, 28 ans. « Je n'ai pas officiellement étudié l'art, mais j'ai fait beaucoup de recherches en ligne où j'ai appris différents styles d'art ».

L'empâtement est une technique qui consiste à étaler de la peinture en couche épaisse pour donner à un tableau une texture et un effet presque 3D, selon la plateforme Artists & Illustrators. Avec cette technique, la peinture porte l'empreinte du pinceau ou du couteau de l'artiste.

Dans le réalisme, les sujets sont peints de manière naturaliste. Le terme est également utilisé pour décrire de manière générale les œuvres d'art peintes de manière réaliste, presque photographique.

« Je travaille actuellement sur une série qui met en lumière l'idée de force dans l'unité au sein de la communauté noire », confie Niyi. « L'une des œuvres sur lesquelles je travaille représente des personnes qui se ressemblent comme des frères naviguant vers une destination particulière », détaille l'artiste.

Un art inspirant

« Cette œuvre peut être interprétée de différentes manières en fonction des idéologies de chacun, mais mon intention est d'inciter les gens à savoir qui ils sont et de quoi ils sont capables », ajoute-t-il.

La vie d'artiste a également eu son lot d'obstacles pour le créateur basé à Lagos, qui parvient néanmoins à trouver l'inspiration entre deux ventes de tableaux.

« Il y a des moments où mes tableaux se vendent très bien, mais il y a aussi des moments où les ventes sont lentes », explique Niyi. « Le fait de ne pas faire autant de ventes est une occasion de développer mes compétences et de créer quelque chose de meilleur ».

Cet état d'esprit se reflète peut-être dans une autre de ses peintures, intitulée « The Rhythm of Self-Assurance » (Le rythme de l'assurance), inspirée par la musique.

« J'ai récemment découvert la musique de Jimi Hendrix et je me suis perdu dans la mélodie de ses instruments », affirme Niyi. « Sa musique date d'il y a plus de 50 ans et elle est toujours aussi inspirante aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai voulu créer une œuvre d'art en hommage à sa légende. »

La bande dessinée « Fire »

Honorer les figures légendaires à travers son artiste a toujours été dans la nature de Niyi.

Enfant, il passait des heures à dessiner certains des héros emblématiques des bandes dessinées qui ont coloré son enfance, se faisant souvent gronder par ses parents parce qu'il dessinait dans ses manuels scolaires.

« Lorsque j'étais au lycée, je dessinais des bandes dessinées avec Superman, Spiderman et d'autres personnages que j'inventais », se souvient-il. « J'avais l'habitude de les cacher, mais un jour, ma mère a découvert où j'avais caché mes carnets de croquis et, au lieu de me gronder, elle y a mis le feu ».

Le cœur brisé, Niyi n'a ni dessiné ni peint pendant au moins six mois.

« Cette période a été un enfer pour moi, car j'avais l'impression d'avoir tout perdu », explique-t-il à TRT Afrika. « Mais j'ai recommencé à dessiner et à peindre, et ma mère n'a pas eu d'autre choix que de me laisser faire ».

Niyi's ajoute que sa mère est aujourd'hui sa plus grande fan, l'encourageant à exposer ses œuvres dans diverses galeries, dont la réputée Alexis Gallery à Lagos et la Mitochondria Gallery au Texas, aux États-Unis.

Plusieurs de ses œuvres ont été vendues pour des milliers de dollars.

Des débuts modestes

Mais les talents d'artiste de Niyi ont d'abord été aiguisés lors de ses études d'administration des affaires à l'université Adekunle Ajashin, dans l'État d'Ondo, où il a obtenu son diplôme avec la mention "très bien".

« C'est à l'université que j'ai réalisé ma première œuvre d'art commandée, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent grâce à mon talent », explique-t-il. « Cela a vraiment renforcé mon estime de soi et m'a poussé à en faire mon métier ».

Après avoir obtenu son diplôme en 2018, Niyi a déménagé à Lagos pour améliorer ses chances d'exposition.

« Lagos est un endroit où le marché de l'art est très vaste. S'installer ici est l'une des meilleures décisions que j'aie jamais prises, car il y a beaucoup de galeries qui m'ont aidé à élargir mes connaissances et à acquérir plus d'expérience sur le marché de l'art. »

Le marché de l'art africain était évalué à un peu plus de 1,8 milliard de dollars en décembre 2022, selon le 2023 Africa Wealth Report. Il s'agit de la valeur combinée des œuvres d'art vendues aux enchères au cours d'une année où les œuvres d'artistes contemporains nés en Afrique ont généré 63 millions de dollars aux enchères.

Le conseil de Niyi aux artistes en herbe : « Si vous voulez quelque chose, allez-y. Il vaut mieux essayer et échouer que de vivre dans le regret de ne pas avoir essayé du tout ».

