Par Charles Mgbolu

Les Sud-Africains honorent l'héritage de l'actrice Connie Chiume, décédée mardi à Johannesburg à l'âge de 72 ans.

Sa famille, dans un communiqué, a indiqué qu'elle était décédée à l'hôpital et a demandé à ce que l'on respecte son intimité pendant cette période difficile.

Les Sud-Africains ont réagi avec stupéfaction, le gouvernement sud-africain prenant la tête des hommages sur les réseaux sociaux.

« Nous présentons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de l'actrice légendaire Connie Chiume, lauréate de nombreux prix. Nous nous souviendrons toujours de son travail exceptionnel », a écrit le gouvernement sur X.

Une carrière d'actrice brillante

Connie Chiume est célèbre pour ses rôles dans des films du box office mondial tels que Black Panther et le Roi Lion de Disney, ainsi que dans des programmes locaux tels que Zone 14 et Gomora.

La chaîne de télévision Black Entertainment Television BET l'a décrite comme une « véritable icône ».

« #BETRemembers Legendary South African Actress and Arts Activist Connie Chiume (Le BET se souvient de la légendaire actrice et militante artistique sud-africaine Connie Chiume). Une véritable icône dont l'art et le talent ont touché de nombreuses personnes, votre travail exceptionnel dans notre industrie a créé un héritage durable », a écrit la chaîne sur X.

La famille de Connie Chiume n'a pas révélé les circonstances qui ont conduit à son décès, mais a promis de « communiquer plus de détails » à une date ultérieure.

Black Panther

Dans le film Black Panther 2018, Chiume a joué le rôle de Zawavari, un membre du Conseil tribal wakandais.

Dans la suite du film Black Panther : Wakanda Forever, elle a été choisie pour remplacer Zuri (Forest Whitaker) en tant qu'homme d'État le plus âgé du Wakanda.

Elle a reçu de nombreux prix, dont le South African Film and Television Award (SAFTA).

Elle laisse derrière elle quatre enfants, deux fils et deux filles.

