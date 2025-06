Par Mazhun Idris

L'étonnement initial à la vue de certains manifestants brandissant des drapeaux russes lors des manifestations contre l'hyperinflation au Nigeria a fait place à un sentiment d'inquiétude devant ce que des analystes méfiants considèrent comme une tendance préoccupante.

Les manifestations massives menées par des jeunes qui ont éclaté le 1er août dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, en proie à une hausse vertigineuse du coût de la vie depuis la suppression des subventions aux carburants l'année dernière, ont été marquées par l'apparition surprenante du drapeau russe.

Quel est donc le rapport entre la Russie et le sentiment général de désenchantement des citoyens nigérians à l'égard de la gouvernance, face aux difficultés économiques et à l'insécurité ?

Alors que certains considèrent cette évolution comme l'œuvre de jeunes en proie à un sentiment anti-occidental, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une façade pour les "mercenaires de la propagande" russe. Quoi qu'il en soit, les analystes estiment que l'économie nigériane est confrontée à suffisamment de problèmes pour ne pas avoir besoin d'un élément russe.

"Il est évident que les gens sont en colère contre les politiques néolibérales occidentales telles que la suppression des subventions et l'adoption de taux de change flottants, recommandées au Nigeria par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale", explique Hassan L. Abubakar, sociologue à l'université d'État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, à TRT Afrika.

L'avocat Sani Gwale, de l'État de Kano, où le drapeau russe a occupé une place plus importante dans les protestations que dans d'autres lieux, affirme que certains jeunes manifestants pourraient croire que "déployer des drapeaux étrangers fait partie de leur droit d'expression".

Le gouvernement pourrait y voir une menace de sédition et une violation de la loi sur le drapeau et les armoiries du Nigeria. Bien que le thème de la manifestation ait été #EndBadGovernance, le cœur de l'indignation publique est le retrait des subventions gouvernementales sur les produits pétroliers, ce qui a entraîné une flambée des prix à la pompe et une augmentation générale du coût de la vie. Dans certains États, les manifestations sont devenues violentes, entraînant des morts et la destruction de biens publics et privés.

Réponse officielle

Le président Bola Tinubu a appelé à un dialogue avec les organisateurs des manifestations, parallèlement à ce qui semble être une répression en coulisses à l'encontre de ceux qui mêlent un drapeau étranger à un problème national.

Le 5 août, la police secrète du Nigeria, la DSS, a publié un communiqué annonçant l'arrestation de certains tailleurs de l'État de Kano qui auraient cousu et commercialisé ces drapeaux.

La police a également annoncé qu'elle avait arrêté des dizaines de personnes qui brandissaient des drapeaux russes. Les autorités militaires nigérianes ont également condamné la provocation consistant à agiter des drapeaux étrangers, la qualifiant de "incitation des jeunes à la trahison".

Pour sa part, l'ambassade de Russie au Nigeria a nié toute implication dans "l'utilisation des symboles officiels de la Fédération de Russie par les manifestants".

S'engageant à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Nigeria, l'ambassade a publié une déclaration sur son site officiel, affirmant que la décision de certains manifestants de brandir des drapeaux russes était "leur choix personnel", indépendamment de toute agence officielle russe.

Moyens de provocation

Chiroma Hantsi, un habitant d'Abuja, se souvient avoir entendu, avant le début des protestations, des personnes qui prévoyaient d'utiliser des drapeaux russes et le nom du président Vladimir Poutine.

"Ils disaient que pour que la protestation attire l'attention de la communauté internationale, il fallait reproduire ce qui s'était passé au Niger voisin", raconte-t-il à TRT Afrika.

Kaduna et Kano, le centre névralgique commercial et le cœur de la région géopolitique du Nord, ont été témoins de scènes similaires.

Des vidéos circulant sur les médias sociaux montrent des tailleurs occupés à coudre des drapeaux russes.

Les observateurs ne s'accordent pas sur les raisons qui ont poussé les gens à faire ce geste controversé. Lors de précédentes manifestations, comme celles de 2020 #EndSARS contre les brutalités policières présumées, seul le drapeau nigérian flottait fièrement.

Sentiment anti-occidental

Pour le sociologue Hassan L. Abubakar, les drapeaux russes sont liés au sentiment anti-occidental croissant en Afrique de l'Ouest.

"Certains manifestants considèrent la Russie, avec sa position anti-occidentale, comme un contrepoids sûr et un sauveur potentiel", explique-t-il. "Cependant, comme l'Occident, la Russie est avant tout motivée par ses intérêts."

En mai, un groupe d'environ cinq organisations civiles a lancé un avertissement contre le projet du gouvernement nigérian de signer un pacte militaire avec les États-Unis et la France, qui impliquerait le redéploiement des troupes expulsées des États du Sahel.

La lettre ouverte a été publiée par un groupe comprenant un ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria.

Le groupe a spécifiquement mis en garde le président Tinubu et l'Assemblée nationale contre le fait d'autoriser les troupes occidentales à fouler le sol nigérian.

En tant qu'ancienne colonie britannique, le Nigeria est considéré comme ayant des liens diplomatiques et commerciaux étroits avec le Royaume-Uni, les États-Unis et la France.

Aventures sahéliennes

Alors que de nombreux Nigérians craignent l'influence occidentale sur les affaires intérieures de leur pays, la Russie gagne en popularité auprès des éléments populistes, ce qui fait écho aux réalités de la région du Sahel au cours des dernières années.

Certains ont célébré la série de coups d'État au Niger, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, comme un coup porté au néo-colonialisme français et occidental, des décennies après la proclamation des indépendances.

Les pays du Sahel ont reçu un soutien militaire et économique de la part de la Russie ; ce qui les a incités à révoquer les accords militaires conclus avec la France et les États-Unis et à chasser le personnel militaire occidental de leurs terres.

La présence militaire de la Russie dans les pays voisins d'Afrique de l'Ouest est l'une des raisons invoquées par Abubakar pour expliquer comment une partie des Nigérians perçoivent la controverse sur le drapeau.

Le Nigeria est en proie à de violents conflits, dont une insurrection qui dure depuis deux décennies. Il n'est pas surprenant que de nombreux analystes pensent que la région septentrionale, en proie à des conflits, soit ouverte à une influence discrète de la Russie.

Un autre point de vue est que le bloc régional de la CEDEAO, dirigé par le président Tinubu, est considéré comme affaibli après avoir été contraint d'annuler sa menace d'envahir le Niger et de rétablir le président élu renversé par le coup d'État de juillet 2023.

Alors que de nouvelles puissances mondiales continuent d'émerger, l'un des atouts de leur percée stratégique est de briser et de supplanter l'emprise séculaire des pays occidentaux sur le continent africain.

L'admission en août 2023 de deux nouveaux pays africains au sein des BRICS - l'Égypte et l'Éthiopie - est peut-être un autre signe que l'Afrique devient une scène élargie pour les guerres bipolaires. Cet élargissement a pris effet le 1er janvier au moment où la Russie a pris la présidence tournante de l'organisation.

