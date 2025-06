Par Yousra Samir Imran

Leeds - Lors de ma promenade quotidienne avec mon enfant, il y a une ligne invisible qui marque le point où je dois faire demi-tour et revenir sur mes pas. Au-delà de cette ligne se trouve un lotissement habité par une communauté anglaise majoritairement blanche, réputée pour son intolérance vis-à-vis des musulmans.

Au Royaume-Uni, certains parlent de « no go zones », des zones où ils croient (absurdement) que la majorité musulmane fait régner la charia dans les rues. Mais personne ne parle des zones d'exclusion bien réelles pour les femmes visiblement musulmanes en Grande-Bretagne, comme moi.

Depuis l'horrible agression massive au couteau de jeunes enfants à Southport la semaine dernière et la violence d'extrême droite qui s'en est suivie à la suite d'une désinformation sur les antécédents de l'accusé, Axel Rudakabana, 17 ans, les zones interdites se sont étendues à la majeure partie du Yorkshire, le comté où j'habite.

Le week-end dernier, une femme musulmane de Middlesbrough, dans le Yorkshire du Nord, a été victime d'une attaque à l'acide perpétrée par des émeutiers d'extrême droite. Depuis, mes parents et mon mari m'ont demandé de ne pas utiliser les transports publics et de ne pas me rendre à Leeds ou à Wakefield, les deux villes les plus proches. Je suis effectivement prisonnière de ma propre maison jusqu'à ce que les émeutes prennent fin, si tout va bien.

Le confinement

C'est actuellement les vacances scolaires d'été en Grande-Bretagne, et si j'ai le privilège de vivre dans une maison et de pouvoir aller dans mon jardin si j'ai besoin d'un peu d'air frais ou d'un endroit où mon fils peut jouer, toutes les mères musulmanes, noires, asiatiques et appartenant à une minorité ethnique ne peuvent pas en faire autant.

Celles qui vivent dans des appartements avec plusieurs enfants comptent sur les aires de jeux locales ou autorisent leurs enfants à jouer dehors dans la rue. Elles dépendent également des programmes d'activités estivales organisés par les bibliothèques ou les mosquées locales.

Il n'est plus possible de se tourner vers ces lieux de loisirs, car les rues sont devenues le théâtre d'agressions violentes, de vols et d'incendies criminels, les mosquées étant des cibles privilégiées et même les bibliothèques étant incendiées et détruites. En d'autres termes, les mères musulmanes britanniques comme moi craignent pour leur vie et celle de leurs enfants.

Les émeutes ont d'abord commencé dans le Merseyside, dans le nord-ouest de l'Angleterre, avant de s'étendre à d'autres villes du nord-est de l'Angleterre, du Yorkshire et des Midlands, comme Manchester, Hartlepool, Liverpool, Leeds, Rotherham, Tamowrth et Nottingham.

Il s'agit de régions où vivent d'importantes communautés multiethniques et de réfugiés. À ce jour, la violence s'est étendue jusqu'à Belfast, en Irlande du Nord.

Au cours du week-end, mes amis musulmans, noirs, asiatiques et issus de minorités ethniques et moi-même nous sommes envoyés des messages d'amour et de solidarité, nous exhortant à rester en sécurité et à faire attention lorsque nous sortons.

Des messages WhatsApp circulent dans des groupes pour indiquer quand et où les prochaines émeutes auront lieu et pour conseiller aux sœurs musulmanes de rester chez elles. Certains musulmans britanniques affirment que c'est exactement ce que veulent les émeutiers d'extrême droite : que nous ayons peur et que nous restions chez nous.

Cependant, en tant que mère, ce n'est pas seulement ma sécurité que je dois prendre en compte. Je dois penser à la possibilité que mon fils arabe-asiatique de deux ans soit une cible.

Déni et manipulation

Plus tôt dans la journée de lundi, le Premier ministre Keir Starmer a déclaré : « Quelle que soit la motivation apparente, il ne s'agit pas d'une manifestation. C'est de la violence pure et simple, et nous ne tolérerons pas les attaques contre les mosquées ou contre nos communautés musulmanes ».

Mais beaucoup de gens ici ne veulent même pas reconnaître ce qui se passe réellement. Il s'agit sans aucun doute des jours les plus sombres que j'ai vécus en Grande-Bretagne.

Il y a quelques semaines à peine, j'ai écrit un article sur mon expérience personnelle de l'augmentation du racisme et de l'islamophobie dans les transports publics depuis le début de la guerre contre Gaza en octobre 2023. Je me suis heurtée à l'obstruction des guerriers blancs du clavier anglais, qui m'ont dit que j'étais un « flocon de neige » et que l'islamophobie n'existait pas.

Aujourd'hui, nous assistons à un pogrom national visant les hôtels hébergeant principalement des demandeurs d'asile musulmans, les mosquées et les femmes portant le hijab. Pendant ce temps, les politiciens et les grands médias utilisent des termes tels que « troubles », « désordre » et « manifestations anti-immigration », au lieu d'appeler les choses par leur nom : émeutes anti-musulmanes et terrorisme intérieur. J'ai l'impression qu'on m'éclaire au gaz à un niveau macroéconomique.

Les émeutes actuelles d'extrême droite et antimusulmanes rappellent tout ce que mes parents et mes beaux-parents ont vu et vécu avant moi lorsqu'ils vivaient au Royaume-Uni il y a plusieurs décennies.

La vie publique quotidienne de mes parents a été entachée par un racisme et une islamophobie agressifs et explicites tout au long des années 80 et 90 à Londres, qui n'ont fait que s'intensifier après le 11 septembre. Mes beaux-parents ont vécu plusieurs émeutes raciales, notamment celles de Leeds et de Bradford dans les années 1980, celles de Dewsbury en 1989 et celles de Bradford en 2001. Je n'ose imaginer à quel point cela doit être traumatisant et déclencheur pour eux.

Inquiétude quant à l'avenir

J'avais tellement d'espoir pour l'avenir de mon jeune fils, qu'il grandisse dans une Grande-Bretagne multiculturelle et diversifiée qui se débarrasserait enfin du racisme une fois pour toutes. Aujourd'hui, je m'interroge sur la capacité de mon gouvernement à contrer la menace croissante du fascisme d'extrême droite et je me demande si la Grande-Bretagne finira par rejoindre les rangs des autres pays européens qui sont tombés sous l'emprise des partis politiques néofascistes d'extrême droite.

Avec des adolescents de 14 ans qui ont pris part à la foule, je n'espère pas que la prochaine génération d'Anglais sera antiraciste.

La semaine écoulée devrait marquer un tournant pour tous les Britanniques. Pendant des décennies, les musulmans ont été les boucs émissaires de tous les maux de la société britannique. Depuis des années, les musulmans britanniques affirment que le racisme et l'islamophobie sont en augmentation exponentielle, mais nous avons été gazés ou ignorés.

Les huit derniers jours de violence antimusulmane ciblée sont un indicateur physique de la hauteur et de l'ampleur du sentiment antimusulman en Grande-Bretagne. Je souhaite que mes amis et pairs blancs qui affirment qu'ils ne pourraient jamais imaginer une telle chose dans leur pays se réveillent du rêve dans lequel ils vivent et fassent preuve d'altruisme envers leurs amis, pairs et voisins musulmans, noirs, asiatiques et appartenant à des minorités ethniques.

Alors que je vis actuellement certains des pires jours de l'islamophobie en Grande-Bretagne, je me demande si mon fils fera partie d'une autre génération d'Asiatiques bruns et musulmans qui se sentiront en danger et mal accueillis dans le pays où il est né.

L'auteur, Yousra Samir Imran, est une écrivaine égyptienne britannique basée dans le Yorkshire. Elle est l'auteur de Hijab and Red Lipstick, qui sera publié par Hashtag Press au Royaume-Uni en octobre 2020.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

