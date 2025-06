L'un des principaux magazines scientifiques australiens, Cosmos, a été critiqué jeudi après avoir publié des articles générés par l'IA et jugés par des experts incorrects ou trop simplistes.

Cosmos, publié par l'Agence scientifique nationale australienne, une organisation soutenue par l'Etat australien, a utilisé le GPT-4 d'Open AI pour écrire six articles publiés le mois dernier.

Bien que l'utilisation de l'intelligence artificielle ait été révélée, l'Association des journalistes scientifiques d'Australie a affirmé que son utilisation soulevait de sérieuses inquiétudes. Le président de l'Association, Jackson Ryan, a déclaré à l'Agence France-Presse que dans l'article Cosmos généré par l'IA, intitulé "Qu'arrive-t-il à notre corps après la mort ?", les descriptions des processus scientifiques étaient incorrectes ou considérablement simplifiées.

Par exemple, l'IA a décrit des signes de rigidité cadavérique trois ou quatre heures après le décès. Selon M. Ryan la recherche scientifique est moins précise sur ce sujet.

Un autre exemple incluait la description de l'autolyse, un processus dans lequel les cellules sont détruites par leurs enzymes, que l'article décrit comme "auto-destructeur". Pour M. Ryan il s'agit d'une description inappropriée du processus.

De manière générale, ces inexactitudes vont nuire à la confiance et à la perception des gens dans la publication, estime-t-il.

Un porte-parole de l'Agence scientifique nationale a déclaré que le contenu de l'IA avait été vérifié par un "outil scientifique qualifié et édité par l'équipe de publication de Cosmos".

Le magazine a suscité aussi des critiques pour avoir utilisé des subventions destinées au secteur du journalisme afin de développer ses capacités d'intelligence artificielle, ce qui pourrait se faire au détriment des journalistes.

L'utilisation de l'IA devient un champ de bataille majeur pour les éditeurs et les musiciens. Le New York Times a récemment poursuivi OpenAI et Microsoft devant un tribunal américain, alléguant que les puissants modèles d'IA des entreprises utilisaient des millions d'articles à des fins de formation sans autorisation.

