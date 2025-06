Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a appelé à une action urgente pour éviter davantage de morts au Soudan, après que la famine a été confirmée mercredi dans l'Etat du Darfour du Nord. (ouest).

Sur la plateforme X, l'agence onusienne a écrit: "Nous avons déjà averti contre la menace de la famine depuis des mois et aujourd'hui nous annonçons la malheureuse confirmation de la présence de la famine dans l’État du Darfour du Nord.".

La même source a ajouté qu'au Darfour, "des enfants, des femmes et des hommes déplacés meurent de faim, de malnutrition et de maladies".

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a renouvelé son appel à "une action urgente après la confirmation de la famine au Soudan pour éviter davantage de morts".

Samedi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé la propagation de la famine dans le camp de personnes déplacées de Zamzam, dans la ville d'El Fasher, la capitale de l'État du Darfour du Nord.

La Coordination générale pour les personnes déplacées et les réfugiés au Darfour a également annoncé, mercredi soir, la mort de 5 enfants à cause de la faim dans le camp de déplacés de Makhar.

L’une des causes les plus importantes de la famine est la guerre en cours depuis la mi-avril 2023 entre l’armée et les Forces de soutien rapide, qui a fait environ 18 800 morts ainsi qu'environ 10 millions de déplacés et de réfugiés, selon les Nations Unies.

Les appels de l'ONU et de la communauté internationale se multiplient pour épargner au Soudan une catastrophe humanitaire qui pourrait pousser des millions de personnes à la famine et à la mort en raison des pénuries alimentaires dues aux combats qui se sont étendus à 12 des 18 États du pays.

