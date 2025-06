L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décidé de convoquer un comité d’urgence pour examiner la propagation de l’épidémie de variole du singe (Mpox) et évaluer son ampleur, a annoncé mercredi le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dans une publication sur X.

'' Compte tenu de la propagation de variole du singe en dehors de la RDC et du risque de propagation internationale supplémentaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique, j’ai décidé de convoquer un Comité d’urgence en vertu du Règlement sanitaire international pour m’indiquer si l’épidémie représente une urgence de santé publique de portée internationale '', a-t-il indiqué précisant que '' le comité se réunira dès que possible et sera composé d’experts indépendants issus de diverses disciplines pertinentes du monde entier ''.

Cette décision intervient alors que plusieurs pays africains, mais aussi européens, font état d’une résurgence de la maladie et d’un nombre croissant de cas.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) avait annoncé en début de semaine que le Comité des Représentants Permanents (COREP) de l'Union Africaine (UA) a approuvé d'urgence un montant de 10,4 Millions USD provenant des fonds COVID afin de soutenir les efforts déployés pour continuer de lutter contre l'épidémie de Mpox à travers le continent.

De janvier à juillet 2024, un total de 15,074 cas de variole du singe (2 853 confirmés ; 12 221 suspects) et 461 décès (un taux de létalité de 3,06 %) ont été signalés dans douze États membres de l'UA.

Cela représente une augmentation de 160% des cas et de 19% des décès en 2024 par rapport à la même période en 2023', a précisé l'organisation continentale dans un communiqué publié le 02 août.

