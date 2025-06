Les autorités de protection des consommateurs au Nigeria ont constaté que la Nigerian Bottling Company (NBC) et Coca Cola Nigeria Limited "ont intentionnellement appliqué une description commerciale à la variante Coca-Cola moins de sucre (saveur) qui pourrait raisonnablement induire les consommateurs en erreur quant à la nature et à la sensation de la boisson".

La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC), dans son rapport publié sur X jeudi soir, a déclaré que les enquêtes ont été lancées en 2019 après que les entreprises ont introduit une nouvelle saveur de boisson Coca-Cola sur le marché "sans aucune publicité, ni information préalable aux consommateurs".

"Cette nouvelle variante était embouteillée dans un emballage quasiment identique à celui du Coke Original", précise le rapport.

La FCCPC indique qu'elle a constaté que les "produits avaient un goût très différent, une composition et une valeur nutritionnelle différentes", mais qu'ils étaient "conditionnés dans des bouteilles identiques, avec un design de marque identique et les mêmes numéros d'enregistrement de la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC)".

La Commission a déclaré qu'elle avait immédiatement "ouvert une enquête sur les pratiques trompeuses de Coca-Cola Nigeria et de NBC en matière d'étiquetage et de marque".

Il a également été constaté que NBC "produisait et distribuait les deux variantes de la boisson aromatisée Limca Lime-Lemon dans le même emballage et sous la même marque, et utilisait le même numéro d'enregistrement NAFDAC pour les deux produits".

La FCCPC ajoute que la société "a implicitement et faussement communiqué au consommateur que les deux produits sont identiques et a ainsi trompé les consommateurs".

La Nigerian Bottling Company et Coco Cola Nigeria Limited n'ont pas immédiatement commenté le rapport.

La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs est la plus haute instance fédérale de régulation de la concurrence au Nigeria.

La FCCPC opère au sein du ministère fédéral de l'industrie, du commerce et de l'investissement et est responsable de la protection de la concurrence sur le marché et de la promotion de la protection des consommateurs.

