L'ambassadrice de la Suède à Bamako a été sommé de quitter le pays dans les 72 heures, a annoncé vendredi le ministère malien des Affaires étrangères, en raison de ce qu'il a qualifié de déclaration "hostile" d'un ministre suédois.

Le ministre suédois de la coopération au développement et du commerce international, Johan Forssell, a affirmé mercredi que le gouvernement avait décidé de supprimer progressivement l'aide au Mali.

Le ministère suédois des affaires étrangères n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le Mali et ses voisins, le Niger et le Burkina Faso, ont noué des liens plus étroits avec la Russie, au détriment de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, du Nigeria, poids lourd de la région, et des États-Unis.

