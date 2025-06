Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré vendredi qu'il travaillait à la libération de deux géologues employés par une société russe et pris en otage par une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda dans l'ouest du Niger le mois dernier.

Une vidéo publiée par Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) au début du mois d'août montre les deux captifs, qui ont déclaré avoir été pris en otage dans la région de Tillabéri, en proie au terrorisme, alors qu'ils y travaillaient.

La date et le lieu de tournage de la vidéo n'ont pas été précisés. Elle ne contenait pas de demande de rançon.

Dans des commentaires envoyés par courriel, le ministère russe a indiqué que l'un des otages, Oleg Gret, serait un citoyen russe et que l'autre, Yuri Yurov, aurait la nationalité ukrainienne.

Au total, le JNIM a enlevé quatre personnes et tué plusieurs soldats nigériens lors de l'incident du 18 juillet, a indiqué le ministère.

Soutien de Niamey et Bamako

La Russie a envoyé une demande officielle aux autorités nigériennes et à ses partenaires maliens pour leur demander de l'aide.

« Nous avons l'intention de poursuivre nos efforts pour libérer les otages », a déclaré le ministère, ajoutant que sa coopération avec les États du Sahel continuerait à se développer malgré l'insécurité qui règne dans la région.

Depuis qu'elle a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État l'année dernière, les militaires au pouvoir au Niger, à l'instar des dirigeants militaires du Mali et du Burkina Faso, ont chassé les forces occidentales et noué des liens militaires et commerciaux plus étroits avec la Russie notamment.

