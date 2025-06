Par Mazhun Idris

L'Afrique de l'Ouest, déjà en proie à des conflits, au changement climatique et à des poches de bouleversements politiques et sociaux, pourrait être confrontée à un nouveau problème : la Russie accuse son ennemi, l'Ukraine, d'ouvrir un « front africain » dans la guerre qui les oppose depuis trente mois.

Si la Russie a ses raisons de se méfier de plus en plus des manœuvres tactiques de l'Ukraine au-delà du théâtre de guerre établi, la question la plus importante est de savoir si l'Afrique de l'Ouest se laisse entraîner dans ce conflit à ses risques et périls.

L'Ukraine, soutenue par les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN, s'efforce, comme on peut s'y attendre, d'obtenir un soutien plus large - y compris de la part de l'Afrique - pour mener cette guerre mondiale aux enjeux considérables.

D'un autre côté, plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, en particulier ceux qui sont dirigés par des militaires, se débarrassent du bloc occidental en faveur de liens militaires et économiques avec la Russie, la Chine et d'autres puissances amies.

La Russie a depuis accusé l'Ukraine d'ouvrir un nouveau « front » en Afrique. Le soi-disant front africain dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine a pris de l'importance après la querelle diplomatique entre l'Ukraine et deux des pays du Sahel, le Mali et le Niger, au sujet de l'aide ukrainienne présumée à des groupes terroristes dans cette région.

Sergey Eledinov, analyste indépendant des questions de sécurité régionale en Afrique, ne trouve pas l'intérêt de l'Ukraine pour le continent nouveau ou surprenant.

« L'Ukraine a déjà participé à des opérations spéciales en Afrique », explique-t-il à TRT Afrika.

Jeux de guerre

Le 25 juillet, des séparatistes touaregs ont attaqué un camp militaire à Tinzaouatene, dans le nord du Mali, entraînant trois jours de combats au cours desquels 47 soldats maliens et 84 combattants du Corps d'Afrique de la PMC russe (anciennement Groupe Wagner) ont été tués.

Des vidéos virales des victimes et des prisonniers de guerre capturés ont été diffusées sur les médias sociaux, montrant les rebelles revendiquant la victoire contre les forces gouvernementales et brandissant des drapeaux ukrainiens en guise de célébration.

« Il est évident que des forces extérieures ont participé à cette attaque, infligeant de lourdes pertes au Corps d'Afrique russe », soutient Eledinov, officier militaire russe à la retraite.

« L'opération a été soigneusement planifiée, sur la base d'informations précises concernant les mouvements du groupe », ajoute-t-il.

Quatre jours après l'attaque, le porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne GUR, Andriy Yusov, a été cité par les médias d'État comme ayant fait des commentaires largement considérés comme confirmant le soutien de son pays aux terroristes au Mali, bien qu'il sache que le pays d'Afrique de l'Ouest est un allié de la Russie.

M. Yusov a déclaré à la chaîne publique Suspilne que les séparatistes avaient « reçu toutes les informations dont ils avaient besoin » pour attaquer les troupes maliennes.

Le fait que l'Ukraine reconnaisse avoir transmis des informations à des terroristes dans le cadre d'une opération contre ce que Kiev appelle les « criminels de guerre russes » est perçu par un Bamako comme un acte hostile.

Représailles diplomatiques

Bien que la révélation n'ait pas précisé comment et quand une telle coordination militaire avait été établie entre l'Ukraine et les séparatistes maliens, les remarques de M. Yusov ont déclenché une véritable crise diplomatique.

Le 3 août, le Sénégal, voisin du Mali, a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, Yurii Pyvovarov, à cause d'une vidéo publiée sur Facebook, dans laquelle on entend le diplomate dire que Kiev a apporté un « soutien sans équivoque à l'attaque terroriste » au Mali.

L'ambassade d'Ukraine au Sénégal, qui couvre également la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le Liberia, avait publié la vidéo.

« Si l'on en croit les informations publiées par l'Ukraine, l'action de Kiev pourrait être considérée comme faisant partie d'un programme commun de représailles contre la Russie (sur le continent africain) », a déclaré M. Eledinov à TRT Afrika.

Par le passé, Kiev a accusé la Russie de recruter des détenus dans ses prisons pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine.

À l'inverse, le Niger, le Mali et de nombreux autres pays d'Afrique de l'Ouest décrivent les actions de l'Ukraine comme une violation flagrante de la souveraineté et de la sécurité du Mali.

Le 4 août, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, l'accusant d'aider les terroristes que l'armée malienne s'efforce de déloger de ses frontières.

Le porte-parole du gouvernement malien, Amadou Abdramane, a annoncé dans une déclaration télévisée que son pays demanderait au Conseil de sécurité des Nations unies de débattre de l'« agression » de l'Ukraine.

Le ministère ukrainien des affaires étrangères a déclaré que le Mali avait coupé les ponts « sans procéder à un examen approfondi des faits et des circonstances [...] et sans apporter la moindre preuve de l'implication de l'Ukraine ».

Kiev a critiqué la décision du Mali, la qualifiant de « myope et précipitée ».

Le 6 août, le Niger a également annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine « avec effet immédiat », accusant également Kiev de « soutenir des groupes terroristes » au Mali.

Deux jours plus tard, une déclaration du ministère ukrainien des affaires étrangères a dénoncé les accusations du Niger, les qualifiant de « sans fondement et fausses ». Il a également rejeté les allégations de « soutien au terrorisme international » et de « violation de la charte des Nations unies et du droit international ».

La guerre froide réincarnée

L'effrayante réalité de l'ingérence active de pays étrangers en Afrique de l'Ouest, tout cela au nom de rivalités géopolitiques dans la lointaine Europe, a donné une dimension hideuse aux conflits africains.

Il semble que l'idée générale à Kiev soit que l'Ukraine doit créer un front commun anti-russe.

Les analystes estiment qu'une entrée militaire de l'Ukraine et de la Russie dans le Sahel conduira inévitablement à une militarisation accélérée de la région et à la poursuite de la misère de la population locale.

Eledinov considère l'ombre des Etats-Unis et de la France comme l'éléphant dans la pièce, qualifiant « la participation de l'Ukraine à la lutte contre l'expansion de la Russie » comme étant dans l'intérêt des deux puissances occidentales.

« N'oublions pas que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est aussi une confrontation idéologique dans le cadre d'un subterfuge géopolitique », déclare-t-il à TRT Afrika.

