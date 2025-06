Au moins 9 personnes ont été tuées et 16 autres blessées vendredi lors d'affrontements entre deux milices à Tajoura, dans la banlieue est de la capitale libyenne Tripoli, a déclaré le service d'ambulance et d'urgence.

Le service n'a toutefois pas précisé si les victimes étaient des civils ou des combattants.

Une source sécuritaire, parlant à Anadolu sous couvert d'anonymat, a signalé que les combats opposaient les milices Rahbat al-Duru et Al-Shahida Sabriya.

Le conflit avait commencé après une tentative d'assassinat de Bashir Khalafallah, le chef de Rahbat al-Duru. La source n'a pas révélé qui était à l'origine de la tentative d'assassinat.

Depuis 2022, la Libye est en proie à des problèmes de sécurité sporadiques dans un contexte de division politique permanente.

Le pays est actuellement gouverné par deux administrations rivales : le gouvernement d'unité nationale (GNU) reconnu par l'ONU et dirigé par Abdul Hamid Dbeibeh, basé à Tripoli, qui contrôle la partie occidentale du pays, et le gouvernement d'Osama Hammad, nommé par la Chambre des représentants, qui opère à partir de Benghazi et qui "règne" sur la région orientale et certaines parties du sud.

Les efforts déployés par l'ONU pour organiser des élections législatives et présidentielles se sont heurtés à des obstacles répétés, prolongeant l'impasse politique du pays et exacerbant la situation sécuritaire dans ce pays riche en pétrole.

