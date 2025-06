Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a réagi vendredi à l'expulsion de Kristina Kuhnel, ambassadrice de la Suède à Bamako par les autorités maliennes affirmant que des mesures sont en train d'être évaluées pour répondre à cet incident.

« Le gouvernement suédois a pris note de cette décision et qu’il évalue actuellement les mesures à prendre en réponse à cet incident » a déclaré le chef de la diplomatie suédoise.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a convoqué, vendredi, l'ambassadrice de la Suède à Bamako, Kristina Kühnel la sommant de quitter le territoire national dans un délai de soixante-douze heures.

Le conflit russo-ukrainien en toile de fond

L'expulsion de l'ambassadrice suédoise intervient alors que la Suède vient d'annoncer sa décision sa décision de suspendre de l'aide au développement au Mali.

Le 7 août, le ministre suédois de la Coopération internationale et du Commerce extérieur, Johan Forssell, avait annoncé dans un tweet la suspension de cette aide soulignant "On ne peut pas soutenir la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine et recevoir plusieurs centaines de millions de couronnes d'aide au développement chaque année. Le gouvernement a donc décidé de supprimer progressivement l'aide suédoise au Mali en 2024", avait-t-il écrit.

Déclaration hostile

La décision fait suite, selon le gouvernement malien, à « la déclaration erronée et hostile sur les réseaux sociaux de monsieur Johan Forssell, ministre suédois de la Coopération internationale au développement et du commerce extérieur ».

La mesure qui fait suite à l'annonce par le Mali la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine.

La Suède avait annoncé le 24 juin qu'elle fermerait ses ambassades à Bamako et Ouagadougou et a décidé d'ouvrir une nouvelle ambassade à Dakar pour suivre le Sahel et l'Afrique de l'Ouest.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp