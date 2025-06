Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées lors de l'effondrement d'une décharge dans la capitale ougandaise, Kampala, samedi, selon les autorités locales.

L'effondrement de la décharge, située, à Kiteezi, une commune de la capitale, a été causée par de fortes pluies ayant entrainé des glissements des montagnes de déchets.

La Kampala Capital City Authority à Kiteezi (KCCA) a fait savoir qu'avec le soutien de la police ougandaise, du ministère des travaux publics et des transports, du ministère de la préparation aux catastrophes, de la Croix-Rouge et de la communauté, 14 personnes ont été secourues et évacuées vers les hôpitaux de Mulago et de St Steven.

"Sur une note très triste, huit personnes ont été retrouvées mortes, six adultes et deux enfants", a déclaré l'autorité de la capitale Kampala dans un communiqué après l'incident survenu dans une décharge à Kiteezi, un district situé au nord de Kampala.

A noter que la Kampala Capital City Authority avait annoncé dans la matinée une défaillance structurelle au niveau de la décharge de Kiteezi.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp