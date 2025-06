Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé lundi à Bamako pour une visite surprise au Mali, où il a été accueilli à son arrivée par son homologue Choguel Maïga, avant de s'entretenir avec le leader militaire, le colonel Assimi Goïta.

Ce voyage, rapporté par les médias d'État maliens et confirmé par une source proche du gouvernement sénégalais, est la première visite officielle de Sonko dans un pays appartenant à la Confédération des États du Sahel, tous dirigés par des militaires ayant pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État.

Cette confédération a été créée en juillet pour rivaliser avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), un bloc régional dont le Sénégal fait partie.

La visite du premier ministre sénégalais, qui n'a pas été communiquée à la presse à l'avance, fait suite au voyage de M. Sonko au Rwanda pour assister à l'investiture du président Paul Kagame.

Une partie de l'amitié

Son arrivée à Bamako, la capitale, s'inscrit dans le cadre d'une "visite d'amitié et de travail", a indiqué l'ORTM, la radio-télévision nationale malienne, sur sa page Facebook.

Son voyage fait suite à celui du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la fin du mois de mai, au cours duquel M. Faye a déclaré vouloir ramener le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans le giron de la CEDEAO.

En janvier, les trois pays ont annoncé qu'ils quittaient l'organisation ouest-africaine, l'accusant d'être soumise à l'ancien colonisateur français et de ne pas faire assez pour les aider à lutter contre le terrorisme, un fléau persistant dans le Sahel.

Relations économiques et culturelles

Le Sénégal partage une frontière d'environ 500 kilomètres avec le Mali et entretient d'importantes relations économiques et culturelles avec son voisin du nord. Bamako est également l'un des plus gros clients du Port autonome de Dakar.

Par conséquent, Dakar est depuis longtemps préoccupé par la situation sécuritaire au Mali et dans la région du Sahel, craignant qu'elle ne s'étende au Sénégal.

