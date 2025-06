Le New England Revolution a enregistré l'arrivée lundi du milieu de terrain Alhassan Yusuf en provenance du Royal Antwerp (Belgique).

L'international nigérian de 24 ans a rejoint l'équipe de la MLS pour une somme estimée à environ 2 millions de dollars. Les Revs l'ont engagé jusqu'en 2027, avec une année option.

Yusuf a inscrit six buts et délivré 16 passes décisives en 195 matches avec l'Antwerp (2021-24) et l'IFK Goteborg (Suède) (2018-21). Avec lui, ces équipes ont soulevé quatre trophées, dont le championnat de Pro League belge 2022-23 pour l'Antwerp.

"Nous sommes heureux d'ajouter un joueur d'impact avec une expérience européenne d'élite à notre liste tel qu'Alhassan Yusuf, dont l'arrivée nous rend encore plus forts au poste de milieu de terrain", a déclaré le directeur sportif Curt Onalfo dans un communiqué.

"Alhassan est un joueur talentueux qui a déjà remporté des titres et qui est au sommet de sa carrière. Son esprit de compétition, son excellente vision du jeu, ses passes et ses tacles tenaces contribueront à élever le niveau de notre équipe" a -t-il ajouté.

Yusuf a été sélectionné six fois en équipe du Nigeria et a participé à l'accession des Super Eagles à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp