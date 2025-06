L'attaquant argentin de l'Inter Milan a prolongé son contrat avec le club italien, a annoncé lundi le club.

Le joueur de 26 ans restera avec les Nerazzurri jusqu'en 2029, selon un communiqué du club.

"Ce renouvellement signifie beaucoup pour moi. Je suis fier et reconnaissant, et je veux remercier la direction et le club", a déclaré Lautaro, avant d'ajouter : "Après six ans, être ici signifie toujours beaucoup pour moi et ma famille".

"Je suis très heureux et impatient de continuer à me battre pour gagner davantage", a affirmé Martinez.

Il a rejoint l'Inter en 2018, en provenance du club argentin Racing Club, et a aidé les Nerazzurri à remporter deux titres de Serie A et deux coupes d'Italie.

Lautaro a inscrit 29 buts en 64 sélections avec l'Argentine, qui a remporté la Coupe du monde de la FIFA 2022 et deux Copa América en 2021 et 2024.

