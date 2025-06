By Abdulwasiu Hassan

Ibrahim Garba Wala n'arrive pas à se remettre du choc que représente la destruction, en quelques minutes, d'une entreprise commerciale qui a nécessité des années de persévérance et de labeur, en raison de la fureur incontrôlée de la foule.

L'entrepreneur de Kano, propriétaire des start-ups en ligne ShawaliNG.com et FundME, n'est pas le seul à compter ses pertes alors que le Nigeria est confronté à une vague de troubles dans les rues en raison de l'hyperinflation provoquée par la suppression de la subvention sur le carburant.

"Nous avons perdu tout ce que nous avions dans le bâtiment qui abrite notre siège", explique M. Wala à TRT Afrika.

"Meubles, ordinateurs, réfrigérateurs, micro-ondes, distributeurs, documents, tout a été volé ou détruit. Même les fenêtres et les cadres de porte ont été enlevés."

Les manifestations étaient censées attirer l'attention du gouvernement sur la façon dont la hausse du coût de la vie affectait les ménages du pays le plus peuplé d'Afrique.

Au lieu de cela, l'agitation a rapidement dégénéré en une vague de pillage impliquant des foules qui se sont abattues sur des établissements publics et privés.

Dans un discours aux Nigérians, le président Bola Tinubu a appelé à l'abandon des protestations, affirmant que le gouvernement avait pris note des doléances de la population.

"Les manifestations, qui sont devenues violentes dans certaines parties de notre pays, ont causé une douleur et une perte inimaginables, en particulier pour les familles de ceux qui ont tragiquement perdu la vie", a-t-il déclaré.

"Les ressources de notre pays sont limitées alors que nous reconstruisons ce qui a été détruit."

Destruction effrontée

Le nouveau parc industriel numérique de l'État de Kano, conçu comme un centre d'innovation, de renforcement des capacités et de commerce pour les entreprises du nouvel âge, fait partie des biens appartenant à l'État qui ont été pris pour cible par les émeutiers.

Le spectacle de vandales emportant des ordinateurs et des accessoires destinés à développer les compétences numériques a symbolisé l'ampleur du pillage.

"Il est triste d'apprendre que notre parc d'innovation numérique de Kano, dont le lancement est prévu la semaine prochaine pour soutenir notre accélérateur de talents techniques (3MTT), a été incendié et pillé par des manifestants", a écrit le ministre nigérian des communications, de l'innovation et de l'économie numérique sur X le 1er août.

Les médias sociaux ont diffusé des photos et des vidéos des pillages dans certains des autres États touchés, notamment Kaduna et Gombe.

Le 4 août, le montant des pertes dans l'ensemble du pays était officiellement estimé à 5 milliards de nairas (31 millions de dollars américains). Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'investissement, le Dr Doris Nkiruka Uzoka-Anite, parle de "sabotage économique".

Des entreprises comme Barakat Stores, un supermarché de référence à Kano qui a été la cible d'une foule, affirment que les dommages causés à l'économie s'élèveraient à des milliards de dollars de plus que les estimations initiales.

"Nous demandons l'aide de Dieu et du gouvernement pour surmonter cette situation", déclare un représentant de Barakat à TRT Afrika.

Wala essaie toujours de faire une estimation détaillée de la valeur du mobilier, des ordinateurs, des appareils électroniques et d'autres objets qui ont été détruits ou pillés.

Un assureur a évalué l'ensemble des biens à plus de 75 millions de nairas.

Crise du marché de l'emploi

De nombreuses personnes travaillant dans les établissements privés qui ont été pillés ont perdu leur gagne-pain.

"Le plus inquiétant dans ce qui s'est passé depuis le début du mois d'août, c'est le nombre de familles qui ont perdu leur source de revenus. Comment peut-on maintenir des emplois si l'entreprise n'est pas en mesure de survivre ?" explique M. Wala à TRT Afrika.

L'entrepreneur emploie 30 personnes et plus de 100 agents de terrain à Kano et dans les autres États touchés. Barakat Stores a dû se séparer de son personnel en raison des pertes considérables qu'il a subies.

"Avant la vague de pillages, plus de 300 personnes gagnaient leur vie grâce au magasin", explique un responsable de Barakat Stores. "De nombreuses personnes se retrouvent sur le marché du travail car elles n'ont plus d'emploi régulier."

Peur de réinvestir

Les entreprises qui ont fait les frais des pillages depuis le début de l'agitation hésitent à investir de l'argent pour les relancer en raison de l'incertitude qui règne autour d'elles.

"Honnêtement, je n'ai plus confiance dans l'investissement à Kano ou ailleurs au Nigeria", déclare Wala à TRT Afrika.

Les propriétaires de Barakat Stores partagent ce sentiment, même s'il s'agit d'un commerce traditionnel ancré à Kano.

"Chaque fois qu'une telle chose se produit, cela dissuade les gens d'investir, de construire des entreprises et de créer des emplois. En fin de compte, l'État restera sous-développé et il y aura davantage de personnes inactives en l'absence d'emplois", explique un fonctionnaire.

Wala a l'intention de changer de stratégie lorsqu'il décidera de réinvestir.

"J'éviterai les États vulnérables en termes de sécurité. J'envisage même de délocaliser mes entreprises en dehors du pays pour le moment, afin de pouvoir gérer les opérations à distance et peut-être de sous-traiter certains aspects à des partenaires locaux", explique-t-il.

Quoi qu'il en soit, les chefs d'entreprise espèrent que le gouvernement préservera l'environnement économique et se préparera mieux à d'éventuelles perturbations.

"Il est impératif que le gouvernement veille à ce que les entreprises, où qu'elles se trouvent, soient protégées. Pourquoi attendre que les entreprises demandent de la sécurité ? Cela devrait aller de soi", déclare M. Wala.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp