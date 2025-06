Par Ozan Ahmet Cetin

Lorsque le Comité exécutif de l'industrie de la défense de la Turquie, l'organisme clé qui supervise le secteur, a annoncé le projet militaire du Dôme d'acier la semaine dernière, il a marqué une étape importante pour les capacités de défense du pays.

Dans une déclaration officielle, la direction des communications a décrit le dôme d'acier comme une initiative visant à développer un système complet de défense aérienne à plusieurs niveaux.

Haluk Gorgun, secrétaire des industries de défense turques, a précisé que l'objectif principal du projet était de s'assurer que tous les capteurs et systèmes d'armes fonctionnent ensemble dans un réseau intégré, créant ainsi un système de défense aérienne unifié avec des capacités opérationnelles en temps réel. Il a également précisé que le système utilisera l'intelligence artificielle pour aider les décideurs.

Le projet permettra un fonctionnement sans faille des différents systèmes de défense aérienne développés par l'industrie de défense en plein essor du pays, notamment KORKUT, HİSAR A+, GÖKBERK, HİSAR-O et SİPER.

Outre les systèmes d'armes, le dôme d'acier intégrera des technologies radar et électro-optiques, ce qui permettra de suivre, d'identifier et de classer les cibles avec précision au sein d'une entité unifiée.

Le dôme d'acier est un cadre sophistiqué qui marque une étape importante dans le parcours de l'industrie nationale de la défense de la Turquie.

Le système n'est pas une destination finale, mais plutôt un système en constante évolution. Il sera perpétuellement optimisé, intégrant les nouvelles technologies et capacités au fur et à mesure de leur apparition.

La Turquie a déjà produit les principaux composants du dôme d'acier. Cependant, comme le soulignent les responsables, il s'agit d'un ensemble de systèmes dont la réalisation complète nécessite des efforts considérables.

Des obstacles similaires à ceux rencontrés dans le cadre de projets de défense complexes tels que le développement de l'avion de chasse F-35 pourraient se dresser sur la route.

En s'inspirant de ces exemples, la Turquie devrait être attentive aux défis potentiels tels que les retards, les dépassements de coûts et les points de défaillance uniques. Le fait de s'attaquer à ces problèmes à un stade précoce peut contribuer à la réussite du projet.

Le parcours de la Turquie en matière de défense aérienne

La défense aérienne est depuis longtemps une préoccupation importante pour la Turquie, en particulier depuis la guerre du Golfe au début des années 1990, lorsque la menace d'attaques de missiles Scud se fait sentir.

En réponse, les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas ont déployé des systèmes de missiles Patriot en Turquie sous l'égide de l'OTAN. Cette pratique s'est poursuivie, l'OTAN fournissant des systèmes de défense antimissile à la Turquie en fonction des besoins.

Au fil du temps, le pays en est venu à considérer la satisfaction de ses besoins en matière de défense aérienne comme un test décisif de la compréhension par ses alliés de ses préoccupations en matière de sécurité.

Au cours des deux dernières décennies, le pays a été confronté à des préoccupations géopolitiques accrues résultant de l'instabilité régionale, de l'escalade des conflits et de la visibilité croissante des menaces asymétriques émanant d'acteurs étatiques et non étatiques.

Dans ces circonstances, la Turquie a décidé qu'elle avait besoin de ses propres systèmes de défense aérienne pour élaborer des réponses sur mesure à ses défis sécuritaires uniques.

Le pays pourrait ainsi protéger son espace aérien de manière indépendante, sans dépendre des décisions politiques des alliés de l'OTAN, qui ont parfois ignoré les préoccupations sécuritaires de la Turquie.

En 2006, Ankara a lancé le programme T-LORAMIDS (Turkish Long-Range Air and Missile Defence System), qui vise à acquérir un système de défense aérienne et antimissile à longue portée.

En 2010, les spécifications techniques ont été finalisées et l'appel à propositions a été lancé. Le programme a suscité l'intérêt de plusieurs entreprises internationales : les sociétés américaines Raytheon et Lockheed Martin ont proposé le système Patriot, le partenariat franco-italien Eurosam a proposé le SAMP-T, la société russe Rosoboronexport a présenté le S-300, et la société chinoise CPMIEC a suggéré le modèle d'exportation FD-2000.

En 2013, après que les États-Unis ont rejeté le transfert de technologie pour les systèmes de missiles Patriot, la Turquie a adopté une décision provisoire en septembre 2013 pour l'achat du système de défense aérienne chinois FD-2000.

Toutefois, en novembre 2015, le pays a renoncé à l'acquisition du système chinois en faveur d'une production nationale. Les discussions ultérieures sur l'achat de systèmes Patriot aux États-Unis ne se sont pas non plus concrétisées.

Au cours de cette période, la Turquie a investi massivement dans le développement de ses systèmes de défense aérienne nationaux pour différentes altitudes et portées, tels que KORKUT, HISAR-A, HISAR-O et SIPER.

Le président Erdogan a fait la célèbre remarque suivante : "Nous atteindrons le point où nous pourrons vendre des systèmes de défense aérienne à ceux qui, sous divers prétextes, ont refusé de nous les vendre".

Le dôme d'acier représente l'aboutissement de ces efforts.

Un système de défense aérienne intégré

Le dôme d'acier est un système intégré de défense aérienne (IADS), un réseau qui combine divers capteurs, armes et systèmes de communication pour détecter, suivre et neutraliser efficacement les menaces.

La transition vers un IADS à partir de composants de défense aérienne séparés est une étape logique et nécessaire, car elle optimise l'efficacité opérationnelle des capacités de défense aérienne existantes pour relever les défis du champ de bataille moderne.

Un IADS garantit que les systèmes de défense aérienne individuels fonctionnent à l'unisson, en tirant parti des forces de chaque système tout en compensant ses faiblesses. Cette intégration permet d'améliorer les temps de réponse et de minimiser les lacunes en matière de couverture.

L'intégration de divers capteurs et réseaux de communication au sein d'un IADS permet d'obtenir une image complète et en temps réel de l'espace aérien. Cette vision globale est essentielle pour identifier et hiérarchiser efficacement les menaces aériennes modernes, y compris les avions furtifs et les missiles de croisière.

En outre, l'IADS permet d'optimiser l'affectation des ressources de défense.

La centralisation du commandement et du contrôle garantit que le système d'arme le plus approprié est utilisé contre chaque menace, ce qui permet d'éviter la surenchère ou le gaspillage de ressources limitées.

Par exemple, les systèmes SAM avancés peuvent viser des cibles de grande valeur, tandis que des intercepteurs moins coûteux et plus facilement disponibles peuvent traiter des menaces moins importantes.

HAKİM, le système pionnier de commandement et de contrôle aériens du pays, sera l'épine dorsale du dôme d'acier pour remplir cette fonction.

Entièrement développé par des ingénieurs turcs, le HAKİM est conçu pour soutenir et intégrer des systèmes de capteurs et d'armes, créant ainsi un réseau de défense aérienne complet et interopérable.

Ce réseau comprend des technologies de nouvelle génération telles que le système RadNet, le radar EİRS et les systèmes de missiles de défense aérienne HİSAR et SİPER.

Semblable au système de commandement et de contrôle aériens de l'OTAN, il peut gérer les radars de détection lointaine et fusionner les données radar pour localiser, identifier et suivre les aéronefs.

Un autre avantage de l'IADS est qu'en cas de conflit, il garantit que la défaillance ou la destruction d'un seul composant ne paralyse pas le réseau.

La nature distribuée d'un IADS signifie que si une batterie de radars ou de missiles est détruite, d'autres peuvent combler le vide. Cette résilience est essentielle pour résister aux attaques par saturation et assurer une protection continue.

Les menaces aériennes sont en constante évolution, les adversaires développant des technologies avancées telles que les missiles hypersoniques et les capacités de guerre électronique.

Un IADS peut être actualisé et mis à niveau plus facilement que des systèmes autonomes, ce qui permet d'intégrer de nouvelles technologies et tactiques.

Cette adaptabilité garantit que les capacités de défense restent pertinentes et efficaces face aux nouvelles menaces.

Les défis d'un système de systèmes

Si le dôme d'acier, en tant qu'IADS, offre de nombreux avantages, il incarne également les complexités et les risques inhérents aux systèmes de défense sophistiqués.

Comme pour tout système de systèmes, l'intégration de multiples composants pose des problèmes qui doivent être gérés avec soin pour garantir le succès opérationnel.

Un IADS intègre de multiples composants distincts - radars, missiles sol-air, avions intercepteurs et centres de commandement et de contrôle - en un tout cohérent.

Cette intégration nécessite des interfaces logicielles et matérielles sophistiquées, des tests rigoureux et une coordination méticuleuse.

Cette complexité peut entraîner des problèmes d'interopérabilité, chaque sous-système devant communiquer et fonctionner de manière transparente avec les autres.

Il s'agissait d'un défi de taille dans le cadre du projet F-35, une entreprise de défense tout aussi complexe, où l'intégration d'une avionique avancée, d'une technologie furtive et de capacités multirôles a nécessité un dépannage approfondi et un développement itératif.

La complexité de l'intégration d'une telle variété de sous-systèmes entraîne souvent des retards. Chaque composant doit être rigoureusement testé, à la fois indépendamment et au sein du système intégré, afin de garantir sa fiabilité et ses performances.

Les retards dans une partie du système peuvent se répercuter sur l'ensemble du projet. Néanmoins, certains composants du dôme d'acier sont déjà opérationnels.

La nature complexe d'un système de systèmes entraîne souvent des coûts plus élevés que prévu.

La nécessité d'une technologie de pointe, de tests approfondis et d'un développement itératif fait grimper les dépenses.

Le programme F-35, par exemple, a dépassé d'environ 180 milliards de dollars les estimations de coûts initiales. Un IADS, qui repose sur des capteurs avancés, des réseaux de communication et des systèmes de commandement et de contrôle sophistiqués, est lui aussi sujet à une escalade des coûts.

En outre, la maintenance d'un IADS pendant sa durée de vie opérationnelle peut également s'avérer difficile et coûteuse. La nature intégrée du système signifie que toute mise à niveau ou réparation d'un composant peut nécessiter des ajustements sur d'autres composants.

La vulnérabilité aux cyberattaques constitue un défi supplémentaire. L'intégration de multiples composants dans un système unique augmente la surface d'attaque potentielle des cyberattaques.

Garantir la cybersécurité d'un IADS exige une vigilance et des mises à jour constantes, car les vulnérabilités d'un sous-système peuvent compromettre l'ensemble du réseau. Le projet F-35 a été confronté à des problèmes de cybersécurité similaires, étant donné sa dépendance à l'égard des systèmes en réseau et du partage de données à grande échelle.

Le projet Steel Dome témoigne de la capacité croissante de la Turquie à développer des solutions de défense sophistiquées adaptées à ses problèmes de sécurité particuliers.

Toutefois, la réussite du projet dépend non seulement de l'innovation technologique, mais aussi de la planification stratégique et de la prévoyance.

L'anticipation et la résolution des obstacles potentiels, tels que les retards de développement, les dépassements de coûts et les vulnérabilités en matière de cybersécurité, seront essentielles pour garantir l'efficacité et la résilience du système à long terme.

L'auteur, Ozan Ahmet Cetin, est membre du Laboratoire sur la gouvernance de l'internet et chercheur associé au Centre pour la sécurité, l'innovation et les nouvelles technologies à Washington D.C. Il est également candidat au doctorat à la School of International Service de l'American University, où il étudie les technologies ayant des répercussions sur la sécurité nationale.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp