Par Dayo Yussuf

Le plus grand spectacle mondial du sport, les Jeux olympiques, a longtemps été approprié par des individus, des organisations et même des pays pour défendre des causes et des programmes depuis le podium de l'excellence athlétique.

De la guerre froide à l'époque contemporaine, de nombreux cas d'intérêts politiques, d'activisme social et de bannières ont été insérés dans certaines épreuves des Jeux olympiques ou dans l'ensemble des Jeux.

Lors de Berlin en 1936, le régime nazi de l'époque a utilisé les Jeux à des fins de propagande, gâchant les tentatives de présenter l'Allemagne comme un pays pacifique et puissant.

Plus de trois décennies plus tard, lors des Jeux olympiques de Mexico en 1968, les athlètes américains Tommie Smith et John Carlos ont levé le poing lors de la cérémonie de remise des médailles, attirant ainsi l'attention sur la question des droits civiques et de la discrimination raciale à l'encontre des Noirs aux États-Unis.

Lors des Jeux olympiques de Moscou en 1980, les États-Unis ont pris la tête d'un mouvement de boycott pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Plus de 60 pays n'ont pas participé aux Jeux.

L'ancienne Union soviétique et ses alliés ont ensuite boycotté les Jeux de Los Angeles en 1984, accentuant ainsi l'ère de la guerre froide.

En 2008, les Jeux olympiques de Pékin ont été le théâtre de protestations contre le mauvais bilan présumé de la Chine en matière de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le Tibet et le traitement des minorités ethniques.

Les Jeux de 2021 à Tokyo n'ont pas été exempts d'activisme non plus. Raven Saunders, médaillée d'argent au lancer du poids, a croisé les bras au-dessus de sa tête sur le podium, déclarant que cela représentait " l'intersection où tous les peuples opprimés se rencontrent".

L'héritage perdure

Les Jeux olympiques de Paris, qui viennent de s'achever, ont été le théâtre de manifestations de sentiments anti-israéliens et anti-russes, soulignant la diversité des perspectives humaines et renforçant la croyance selon laquelle les problèmes locaux ou transfrontaliers peuvent, d'une manière ou d'une autre, trouver leur place sur la scène sportive.

"Les Jeux olympiques sont utilisés comme une plateforme par des personnes qui ne semblent pas être entendues par d'autres canaux, ou par des personnes qui cherchent simplement une occasion d'attirer l'attention de millions de personnes", explique Israel Saria, analyste sportif, à TRT Afrika.

"Il se passe tellement de choses dans ce monde, et beaucoup de gens prennent parti. La politique mondiale les affecte tous, et il n'y a pas de meilleur moyen que d'exprimer son opinion devant des foules immenses", constate Saria.

Les organisations sportives mondiales fonctionnent de manière systématique, avec des lois spécifiques régissant les sports, les athlètes et les décisions d'accueil. Mais celles-ci sont souvent influencées par la géopolitique ou les positions politiques individuelles.

Le Comité international olympique (CIO) a officiellement réaffirmé sa position contre la politisation du sport, comme le prévoit sa charte.

Quelques semaines avant les Jeux olympiques de Paris, le CIO a déclaré : "Reconnaissant que le sport s'inscrit dans le cadre de la société, les organisations sportives au sein du Mouvement olympique appliqueront la neutralité politique".

"L'aspect clé de ce processus est la culture du pays hôte", explique Saria.

"Par exemple, la France a un ensemble de croyances culturelles et sociales qui diffèrent de celles de beaucoup d'autres nations. Elle a des opinions politiques de gauche et d'extrême droite. Ainsi, quelles que soient les lois que vous établissez, le pays d'accueil défendra toujours son programme, même si cela implique d'enfreindre vos lois", ajoute Saria.

Les organisateurs ont également été vivement critiqués pour leur politique anti-hijab à l'égard des athlètes français, que les musulmans ont considérée comme une discrimination.

Puis il y a eu les réactions négatives après la cérémonie d'ouverture, où la prétendue parodie de la Cène a offensé les églises et les groupes chrétiens.

Les organisateurs ont insisté sur le fait que le tableau, avec la Seine en toile de fond, était un hommage aux anciens dieux grecs, mais le mal était fait.

Effet d'entraînement

Lorsque la politique frappe et que la controverse prend le pas sur le sport, le premier impact est généralement financier et idéologique.

"Les sponsors n'aiment pas être associés à quoi que ce soit de controversé. À Paris, certaines grandes entreprises ont retiré leurs sponsors à la suite de la controverse sur la cérémonie d'ouverture", explique Saria à TRT Afrika.

À long terme, de telles controverses affectent également les athlètes individuels. Le défi réside dans les chiffres. Un événement comme les Jeux olympiques implique plus de 11 000 athlètes, et tout événement d'une telle ampleur est toujours l'occasion de soulever des questions.

Saria estime que si certains athlètes expriment ouvertement leurs opinions et sont applaudis par ceux qui les partagent, d'autres semblent prudents car ils pensent à l'impact sur leur carrière, notamment en ce qui concerne les contrats de sponsoring.

