Dayo Yusuf

Les surnoms dans la tradition occidentale de "Bob, Ben et Billy" sont des alibis populaires pour le crime linguistique de ne pas se donner la peine d'apprendre à prononcer un nom correctement. Il en va de même pour le célèbre "Qu'est-ce qu'un nom ? - un classique shakespearien réduit à l'état de trope.

Les Africains portant des noms ethniques souffrent depuis longtemps de l'impact psychologique de la déformation de leur identité d'une manière incroyablement scandaleuse.

Imaginez que vous soyez un sportif représentant votre pays sur la plus grande scène et que vous entendiez le maître de cérémonie prononcer un nom que vous ne pouvez pas reconnaître.

Ferdinand Omanyala, l'homme le plus rapide d'Afrique, sait ce que cela fait. Lors des derniers Jeux olympiques de Paris, un commentateur a transformé le nom du recordman kenyan en un nom qui n'a rien à voir avec sa ressemblance.

Cette fois-ci, cela a déclenché un tollé. Les internautes kényans (Kenyans on Twitter, ou KOT) se sont déchaînés en ligne depuis lors, exprimant leur dégoût pour ce qu'elle appelle un manque de respect, de l'arrogance et même de la jalousie.

Omanyala peut sans doute demander un petit effort pour ceux qui ne sont pas habitués à sa langue maternelle, mais ce n'est pas le premier nom africain à être mal prononcé en public.

"Il y a un jeune footballeur d'origine nigériane qui s'appelle Shola Shoretire (Show-reh-teereh) et qui jouait pour Manchester United. Mais on l'appelle toujours 'Show-taya', et personne n'a essayé de le corriger", explique le présentateur sportif Mohammed Mowiz Suleiman à TRT Afrika.

"Cela dure depuis longtemps et continuera si rien n'est fait pour y remédier."

Le sentiment général est qu'à moins d'adopter un nom à consonance occidentale, il est probable que votre patronyme sonnera comme l'identité de quelqu'un d'autre.

L'interpellation des délinquants

Tout le monde n'est pas prêt à pardonner les écarts dans la prononciation des noms, en particulier chez les professionnels.

Certains considèrent qu'une mauvaise prononciation du nom de quelqu'un, intentionnelle ou non, est une moquerie ou un manque de respect.

"Dans le cas de la plupart des Occidentaux, je pense qu'il s'agit d'une question de sentiment de supériorité, ou qu'ils s'en moquent tout simplement", déclare Mowiz.

Aussi fréquentes que soient ces erreurs de nom, elles sont encore plus choquantes lorsqu'elles sont commises par un autochtone.

Certains athlètes professionnels ont été accusés de ne pas connaître la signification de leur nom ou de n'avoir jamais cherché à savoir comment il devait être prononcé.

Dans toutes les sociétés, le choix du nom d'un enfant fait l'objet d'une grande réflexion. Le sentiment joue un rôle clé et le nom choisi a souvent une signification plus profonde que ce que beaucoup de gens veulent découvrir. Certains portent le nom de personnes importantes dans leur vie ou de personnes qui ont croisé le chemin de leur famille et qui ont eu un impact.

D'autres portent le nom de membres de leur famille, morts ou vivants, ou de célébrités. Les parents sont connus pour dire qu'ils ont choisi un nom particulier pour leur enfant dans l'espoir que le garçon ou la fille s'en inspire.

"Très embarrassé"

Les Africains semblent être les plus touchés par ces erreurs de prononciation.

"Si la personne est un athlète professionnel, par exemple, il incombe au porteur du nom de s'assurer qu'il est prononcé correctement", explique Mowiz.

"L'Africain moyen, quelle que soit la façon dont vous prononcez son nom, n'y voit pas d'inconvénient. Il existe toutefois des exceptions."

Dans la Premier League anglaise, on demande souvent aux joueurs de prononcer leur nom à haute voix pour que les gens puissent le faire correctement. Les présentateurs et les commentateurs s'efforcent parfois de demander comment se prononcent les noms inconnus.

"Je suis très gêné lorsque je ne parviens pas à prononcer correctement le nom d'un athlète. Je pose des questions, en m'assurant d'apprendre comment il est prononcé dans le pays d'origine de la personne", explique Mowiz.

"Travailler comme présentateur sportif, c'est l'assurance de rencontrer des noms dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Si vous n'êtes pas préparé, vous tomberez sur un nom au milieu d'une phrase à l'antenne. Et c'est le pire moment. Le nom est massacré sans pitié".

Des noms comme Santi Carzola, l'Espagnol qui jouait à Arsenal, l'ancien attaquant togolais Emmanuel Adebayor, ou la star nigériane à la retraite Nwankwo Kanu ont été mal prononcés à plusieurs reprises.

En athlétisme, les Kenyans qui ont remporté des médailles olympiques, des records du monde et d'autres exploits extraordinaires, comme le coureur de fond Patrick Kipng'eno, la coureuse de demi-fond Faith Kipyegon, la star du steeple Faith Cherotich et le sprinter Omanyala, semblent s'être habitués à ce que les Occidentaux se trompent dans la prononciation de leur nom.

"Je pense que la plupart des athlètes ne s'en soucient plus. Ils se concentrent sur leur sport et n'écoutent guère les commentaires, ce qui ne les affecte pas. Mais cela ne veut pas dire que l'on peut tolérer la mauvaise prononciation d'un nom ethnique", déclare Mowiz.

