“Il n'y a plus de solution devant nous, c'est pourquoi tous les membres de l'Autorité palestinienne et moi-même avons décidé de nous rendre à Gaza, nous le ferons”, a déclaré le président palestinien Mahmoud Abbas devant le Parlement turc.

“Je me rendrai à Gaza. Nos vies n'ont pas plus de valeur que celles des enfants de Gaza”, a-t-il ajouté. “Nous resterons fermes et nous ne quitterons pas nos terres. Notre peuple expulsera les usurpateurs de la Palestine quoi qu'il arrive”, a martelé le président soulignant que la résistance des Palestiniens se poursuivra.

Abbas a exprimé sa reconnaissance pour la position de la Turquie dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, notamment la décision de la Turquie de se joindre à l’affaire de génocide contre Israël, portée par l’Afrique du Sud devant la CIJ, et de mettre fin aux échanges commerciaux avec Israël.

Abbas a remercié la Turquie d'avoir envoyé des dizaines de milliers de tonnes d'aide humanitaire à Gaza et s’est dit satisfait de l'aide humanitaire envoyée par Ankara.

“Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie constituent une unité géographique qui forme un État palestinien indépendant, conformément à la légitimité internationale”, a-t-il réitéré soutenant que “l’objectif d’Israël, dans sa guerre génocidaire, est de déplacer les Palestiniens du pays, comme cela a été le cas en 1948 et en 1967”.

Le discours du leader palestinien Abbas, qui a duré 46 minutes, a été ovationné par le président Erdogan, les députés et les invités.

