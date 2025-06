Le gouvernement nigérian a accusé une société chinoise d'organiser une campagne de saisie de ses actifs à l'étranger, y compris des avions présidentiels, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement.

Le porte-parole de la présidence, Bayo Onanuga, a déclaré que Zhongshan Fucheng Industrial Investment Co. Ltd. utilise des "moyens peu orthodoxes" pour cibler les biens du gouvernement nigérian, bien qu'il n'ait aucune obligation contractuelle avec le gouvernement fédéral.

Zhongshan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le litige découle d'un contrat conclu en 2007 entre Zhongshan et l'État d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria, en vue de la création d'une zone de libre-échange, contrat qui a été résilié en 2015.

Accusations non fondées

Onanuga a déclaré que lorsque le contrat avec l'État d'Ogun a été révoqué en 2015, Zhongshan n'avait fait qu'ériger une clôture d'enceinte sur le terrain destiné à la zone de libre-échange.

"Zhongshan n'a aucun fondement solide pour demander une restitution au gouvernement de l'État d'Ogun sur la base des faits concernant le contrat de 2007 entre la société et le gouvernement de l'État pour la gestion d'une zone de libre-échange", a déclaré Onanuga dans un communiqué jeudi.

Le gouvernement national du Nigeria a expliqué qu'il n'était pas partie au contrat et que Zhongshan avait déformé les faits devant des tribunaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, où il a obtenu plus de 60 millions de dollars dans le cadre d'une sentence arbitrale.

Le Nigeria a refusé de payer, a déclaré Onanuga.

Des actifs "immunisés"

Onanuga a indiqué que Zhongshan avait obtenu deux ordonnances d'un tribunal français, en mars et en août, pour saisir des actifs nigérians, notamment des avions présidentiels en maintenance en France.

Il a précisé que ces actifs étaient à l'abri des poursuites judiciaires étrangères.

Le gouvernement nigérian collabore avec l'État d'Ogun pour résoudre le différend et protéger les biens du pays contre la saisie, a conclu Onanuga.

