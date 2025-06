Les experts ont mis en garde contre un déclin potentiel de la célèbre migration des sardines d'Afrique du Sud, considérée comme la plus grande migration animale au monde en termes de biomasse, en raison du réchauffement des eaux océaniques provoqué par la crise climatique.

Des milliards de sardines sud-africaines entreprennent un voyage aller simple de 1 500 kilomètres (932 miles) depuis les régions tempérées jusqu'à l'océan Indien, une migration également connue sous le nom de "KwaZulu-Natal Sardine Run" (course de sardines du KwaZulu-Natal).

Selon un article de recherche intitulé "The sardine run in southeastern Africa is a mass migration into an ecological trap", cette migration le long du courant des Aiguilles, l'un des courants les plus rapides des océans, implique également divers oiseaux prédateurs et d'autres formes de vie marine.

Les sardines impliquées dans la migration constituent également une source importante de revenus commerciaux pour la population locale.

Mystère

Dans une interview accordée à Anadolu, Lorien Pichegru, maître de conférences à l'Institut de recherche côtière et marine de l'Université Nelson Mandela, a déclaré que cette migration restait un mystère à bien des égards.

Pichegru a décrit la remontée des sardines comme la plus grande migration de biomasse de la planète, soulignant son importance pour de nombreux prédateurs, en particulier les oiseaux de mer.

Les sardines n'aiment pas les eaux chaudes et des recherches sont en cours pour étudier l'impact de la crise climatique sur ces poissons.

"Nous pouvons dire que les sardines en Afrique ont diminué sous la pression du changement climatique et de la surpêche", a déclaré Pichegru.

Température de l'eau de mer

"Les sardines ont une durée de vie moyenne de 2 à 3 ans. En fait, la survie des sardines dépend de la survie de leurs œufs et de leurs larves, qui est directement influencée par la température de l'eau de mer".

"Si la température est élevée, il est difficile pour les larves de devenir adultes et de se reproduire. Par conséquent, le changement climatique réduit incontestablement le nombre de sardines".

"Dans ces conditions, il est probable que la remontée des sardines s'arrête dans les années à venir. Dans ce cas, de nombreux animaux migreront. Parmi eux, on peut citer les requins. Dans le même temps, l'avenir des fous du Cap, qui sont déjà menacés, sera encore plus menacé. En outre, les pêcheurs de la région qui dépendent de ces poissons pour leurs revenus seront également touchés. En fait, c'est toute la chaîne alimentaire qui sera touchée", a-t-elle ajouté.

Pichegru s'est également inquiétée de l'impact de l'exploration pétrolière et gazière en cours dans la région, ajoutant que les travaux d'excavation sur les fonds marins créent une pollution sonore importante, qui affecte la vie marine.

Importance de la biodiversité

Elle a également mis en garde contre le courant des Aiguilles, l'un des plus rapides au monde, qui pourrait propager les effets d'une éventuelle marée noire sur une vaste zone.

La Fondation 1 Ocean, créée sous l'égide du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), documente le Sardine Run avec des scientifiques, des artistes et des militants dans le cadre d'un projet soutenu par l'UNESCO.

Le photographe sous-marin Alexis Rosenfeld, l'un des fondateurs de la fondation, a déclaré que le projet, intitulé "La grande migration de la vie", vise à souligner l'importance de la biodiversité.

Rosenfeld a expliqué que la principale motivation pour lancer le projet était les travaux d'exploration de gaz naturel et de pétrole entrepris au large des côtes sud-africaines.

Les courants marins

Préoccupés par ces activités, ils ont choisi de mettre en évidence les coûts potentiels à travers leur projet de film plutôt que de s'opposer directement à la prospection.

Rosenfeld a également indiqué que le changement climatique était un autre facteur qui avait motivé le lancement du projet : "Le changement climatique a un impact significatif sur les courants océaniques, ce qui affecte grandement les migrations".

Soulignant que des milliards d'animaux sont impliqués dans la migration, Rosenfeld a déclaré : "Parfois, vous ne pouvez même pas voir devant vous parce que votre vue est remplie d'animaux. Il peut y avoir des millions de sardines, plus de 50 oiseaux nageurs et 20 à 30 dauphins autour de vous. Dans ce cas, vous pouvez oublier où vous êtes et ce que vous faites".

