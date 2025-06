Quelque 180 joueurs de 17 pays africains participeront à un championnat continental de jeux électroniques au Maroc.

Le centre commercial du pays, Casablanca, accueillera les championnats africains d'eSports (AEC24) du 17 au 21 août.

Pour les compétiteurs, c'est l'occasion de décrocher une place convoitée aux championnats du monde d'eSports qui se tiendront à Riyad en novembre prochain.

La cérémonie d'ouverture a lieu le 16 août au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Potentiel des eSports africains

Les athlètes s'affronteront dans cinq catégories intenses : CS2 Open, CS2 Women, MLBB Open, MLBB Women et PubG Mobile.

Selon les organisateurs, l'AEC24 "est une célébration de la croissance collective et du potentiel des sports électroniques africains".

"Avec plus de 20 pays africains membres, l'AEC offre à la jeunesse africaine sur le continent l'opportunité nécessaire d'être identifiée, formée et de concourir à un niveau panafricain et de montrer ses talents au public mondial", ont déclaré les organisateurs.

"Casablanca deviendra l'épicentre de l'eSports africain, car les meilleurs athlètes du continent s'affronteront pour la gloire nationale et pour obtenir une place au championnat mondial d'eSports à Riyad en novembre, ainsi qu'une chance de remporter leur part de la cagnotte de 100 000 dollars", a ajouté la Fédération internationale d'eSports dans un communiqué.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp