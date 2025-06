La plus grande sous-station électrique du Burundi, une installation de 160 méga volts à Rubirizi, financée par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union européenne, augmentera la population raccordée à l'électricité du pays de 7 % une fois achevée, selon un communiqué publié par la BAD.

Le poste de Rubirizi est en cours de construction dans le cadre du projet d’interconnexion Kamanyola-Bujumbura, pour lequel la Banque et l’Union européenne apportent un financement conjoint de 37 millions de dollars.

Prévu pour être achevé en décembre 2024, le poste sera le point d’injection de l’énergie produite par la centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III, qui bénéficie également d’un financement de la Banque, indique la même source.

La station de Rubirizi permettra, en outre de renforcer la fiabilité et la stabilité du réseau électrique de Bujumbura, capitale économique du pays, et améliorera sa flexibilité d'utilisation.

Il sera connecté aux lignes existantes pour distribuer l'énergie produite par les centrales nationales jusqu'à l'achèvement du poste de Ruzizi III, indique encore la BAD.

La Banque africaine de développement est un partenaire clé du développement des infrastructures électriques du Burundi.

Au 31 juillet 2024, l’engagement du Groupe de la Banque dans le secteur de l’énergie s’élevait à 147 millions de dollars US, pour financer cinq projets : deux projets nationaux (les projets de centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe, et la phase 1 du projet d’accès à l’énergie) et trois projets régionaux (le projet d’interconnexion Kamanyola-Bujumbura, le projet d’interconnexion Kigoma-Gitega et le projet de centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III), rappelle enfin la Banque.

