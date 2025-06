Par Hannan Hussain

Alors que le monde attend de voir comment l'Iran réagit aux deux assassinats récents de dirigeants clés par Israël, les États-Unis doivent soigneusement peser leur rôle dans la suite des événements.

L'administration du président américain Joe Biden s'est préparée à "une série d'attaques significatives" de la part de l'Iran et de ses mandataires à la suite du meurtre d'Ismail Haniyeh, ancien chef du bureau politique du Hamas assassiné à Téhéran le mois dernier, ainsi que de la mort de Fuad Shukr, haut commandant militaire du Hezbollah, à Beyrouth.

L'augmentation du soutien militaire américain à Israël laisse présager une montée de l'inquiétude. M. Biden a envoyé des navires de guerre et un sous-marin au Moyen-Orient en prévision d'une riposte iranienne. Il a également validé des ventes d'armes pour un montant de plusieurs milliards de dollars afin de soutenir ce qu'il justifie comme étant "la capacité d'Israël à faire face aux menaces ennemies actuelles et futures".

Mais il est peu probable que le fait d'armer davantage Israël réduise la perception de la menace par l'Iran et ses mandataires.

Dans le même temps, dans l'espoir apparent d'éviter toute forme de représailles, Joe Biden a renouvelé son appel en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, ce qui, selon l'Iran, pourrait retarder ses actions. Cependant, Israël a toujours bloqué le processus de cessez-le-feu à Gaza.

Et le message de Téhéran a été clair et net : il ne cédera pas aux pressions occidentales.

"De telles exigences (pour éviter les représailles) manquent de logique politique, sont totalement contraires aux principes et aux règles du droit international et représentent une demande excessive", a déclaré cette semaine le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanani.

Washington est-il prêt à payer le prix d'une escalade israélo-iranienne au Moyen-Orient ?

Un engagement indéfini

Pour Téhéran, une attaque est nécessaire car l'assassinat de Haniyeh a eu lieu sur son sol. De son côté, Israël justifiera probablement sa réponse à cette attaque potentielle en invoquant la "légitime défense".

Une attaque et une contre-attaque pourraient déclencher un cycle d'agression qui entraînerait Washington dans une guerre régionale de plus en plus intense.

Les États-Unis affirment qu'ils ne veulent pas d'une telle situation. Après qu'Israël a tué deux généraux iraniens en Syrie en avril, les États-Unis ont fait pression sur Israël pour qu'il évite une attaque totale contre le Hezbollah - le principal allié de l'Iran - et ont déterminé qu'Israël ne l'emporterait pas dans une confrontation à long terme.

En effet, un conflit sur plusieurs fronts entre Israël et les mandataires iraniens, principalement le Hezbollah, pourrait tester les limites du soutien inconditionnel des États-Unis à Israël et de leur propre diplomatie de crise dans la région.

Il faut également tenir compte de la nature ambiguë des attaques iraniennes et de leur calendrier. Les milices iraniennes pourraient prendre part à n'importe quelle attaque choisie par Téhéran, ce qui rend difficile pour Washington de prévoir et d'anticiper d'éventuelles attaques du Liban, de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak ou du Yémen contre Israël.

Il y a également des coûts diplomatiques. L'administration Biden soutient une solution diplomatique "urgente" entre Israël et le Hezbollah et considère que l'accord est essentiel pour éviter une guerre régionale de plus grande ampleur.

Toutefois, elle risque de perdre l'élan diplomatique durement acquis si Israël poursuit une réponse militaire disproportionnée contre l'Iran ou met en œuvre des "plans de bataille sur plusieurs fronts" pour justifier des attaques offensives "n'importe où et dans n'importe quelle région.

Sentiment de l'opinion publique

Un autre facteur à prendre en compte est le sentiment de l'opinion publique. Les Américains sont très peu enclins à s'engager dans une nouvelle guerre. Les sondages montrent que la plupart des Américains sont opposés à l'envoi de troupes américaines pour défendre Israël. Le soutien de l'opinion publique à une telle initiative n'a cessé de diminuer depuis le début de l'attaque israélienne contre Gaza l'année dernière.

Ainsi, toute escalade entre l'Iran et Israël pourrait faire monter les enchères à Washington lorsqu'il s'agira de décider de participer à une guerre impopulaire et risquerait d'aliéner un grand nombre de jeunes électeurs avant les élections présidentielles de novembre.

L'argent des contribuables est un autre facteur limitant. Le Congrès et l'opinion publique américaine sont de plus en plus en désaccord sur les dépenses de Washington pour des "guerres sans fin" - une référence aux années d'invasion américaine en Afghanistan et en Irak qui n'ont apporté que peu d'avantages tangibles.

L'escalade américano-iranienne pourrait inciter Washington à renforcer ses finances militaires en faveur d'Israël et à utiliser l'argent durement gagné par les contribuables pour mener une autre guerre.

La guerre d'Israël contre Gaza a incité des milliers d'Américains à protester contre le financement de la guerre par les États-Unis, beaucoup d'entre eux refusant de payer leurs impôts. Tous ces facteurs pourraient compliquer la tâche de Washington en cas d'escalade israélo-iranienne.

Mise en danger des troupes américaines

L'escalade irano-israélienne pourrait également mettre en péril les ressources militaires américaines dans la région. Il s'agit notamment de dizaines de soldats américains stationnés dans des bases militaires de petite taille dans la région.

Peut-elle empêcher Israël d'attaquer le Hezbollah, ce même groupe que les Etats-Unis cherchent à engager diplomatiquement ? Et quel est l'objectif final de Washington dans le cadre de la guerre israélienne qui fait rage à Gaza et au-delà ?

L'escalade régionale et l'extension de la guerre de dix mois menée par Israël pourraient conférer une grande intensité aux futures attaques. Après tout, des milices alignées sur l'Iran ont attaqué des dizaines de fois les forces américaines en Irak au cours des premiers mois de la guerre d'Israël contre Gaza.

L'élargissement de la guerre d'Israël contre l'Iran pourrait acter l'entrée en scène d'acteurs plus puissants, tels que le Hezbollah, ce qui soulèverait de sérieuses questions quant aux intérêts stratégiques de Washington au Moyen-Orient.

Peut-il empêcher Israël d'attaquer le Hezbollah, le même groupe que les États-Unis cherchent à engager diplomatiquement ? Et quel est l'objectif final de Washington dans le cadre de la guerre israélienne qui fait rage à Gaza et au-delà ?

Autres options

Plutôt que de continuer à armer généreusement Israël, l'administration Biden dispose de quelques options de réponse immédiates. Elle peut utiliser les ventes d'armes comme moyen de pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu.

Depuis des mois, des milliards de dollars d'aide militaire sans restriction ont durci l'attitude d'Israël à l'égard d'une trêve à Gaza et ont creusé un important déficit de confiance entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, ce déficit de confiance risque de compromettre les efforts de médiation à Doha, dont les enjeux sont considérables.

Ainsi, la suspension des livraisons d'armes israéliennes pourrait envoyer un signal fort aux dirigeants du Premier ministre israélien d'extrême droite Benjamin Netanyahou, à savoir que les États-Unis souhaitent désormais que la guerre qui fait rage prenne fin selon leurs propres termes.

Les États-Unis devraient également imposer à Israël des sanctions attendues depuis longtemps pour ses violations systématiques du droit international et pour les actes de torture commis par des unités militaires à Gaza. Il s'agit là de violations flagrantes de la loi Leahy, qui impose aux États-Unis de mettre fin à l'aide apportée aux unités militaires impliquées dans des violations des droits de l'homme.

Le temps presse

Le temps presse. Washington a rejoint l'Égypte et le Qatar pour un nouveau cycle de négociations sur le cessez-le-feu cette semaine afin de mettre fin à la guerre à Gaza, un résultat qui, selon Biden, pourrait empêcher une attaque iranienne contre Israël.

Mais l'optimisme concernant un cessez-le-feu négocié par les États-Unis est en grande partie exagéré. Téhéran a refusé de participer à des pourparlers directs en vue d'un cessez-le-feu, et des responsables proches du Hezbollah ont confirmé à Reuters qu'une riposte iranienne était imminente.

C'est important parce que Washington fait pression pour multiplier les lignes de communication avec Téhéran afin de limiter ou d'empêcher à tout prix une attaque iranienne. Mais il compte sur un processus de cessez-le-feu qui manque de crédibilité et qui a été utilisé par Israël pour poursuivre les assassinats et bloquer les progrès de la médiation.

Aujourd'hui, l'incapacité des États-Unis à maîtriser leur principal allié, Israël, met en péril leurs propres intérêts. La menace d'une guerre régionale plus large sape la diplomatie de crise de Washington, risque d'endommager à long terme les ressources militaires américaines dans la région et ne laisse que peu de moyens d'empêcher l'attaque imminente de l'Iran contre Israël.

Washington est responsable de l'escalade qu'il cherche à éviter.

Hannan Hussain est un spécialiste des affaires internationales et un auteur. Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington. Ses travaux ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

