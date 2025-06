Le Sénégal a lancé avec succès, vendredi, son tout premier satellite dans l'espace, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye.

Baptisé Gaindé Sat-1 (Gestion automatisée d’Informations et de données environnementales par SATellite), l'engin lancé depuis les USA a été conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en partenariat avec le centre spatial universitaire de Montpellier.

" Le Sénégal entre aujourd'hui dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite, Gaindé Sat-1A à 18 heures 56 précises depuis la base de Vandenberg en Californie", a annoncé le président sénégalais sur le réseau X.

" Fruit de cinq années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique", a poursuivi le président.

"Il s'agit d'un pas important et d'un jour historique dans la marche de notre pays et la volonté d'en faire une nation spatiale", a relevé, via le réseau X, l'astronome Maram Kairé, directeur général de l'agence sénégalaise d'études spatiales.

Kairé a fait savoir que Gaindé Sat-1A fait partie des 116 petits satellites lancés ce jour par la fusée Falcon 9 de SpaceX.

Les données collectées par Gaindé Sat 1-A vont, selon le ministère l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ( Mesri), servir à des fins "de surveillance climatique, de gestion des catastrophes naturelles, de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau", entre autres.

Le Mesri a initié en 2019 le projet spatial du Sénégal ( SENSAT) avec comme objectif de faire disposer le pays d'un secteur spatial dynamique.

D'après ses dernières données réactualisées en février 2024, le cabinet spécialisé "Space hubs Africa" a fait savoir que le continent était à 59 satellites lancés par 15 pays à cette date.

Sunsat, le tout premier africain a été lancé par l'Afrique du Sud en 1998 et le dernier, Nexsat-1, par l'Égypte en février 2024, selon la même source.

Ces deux pays sont d'ailleurs en tête du classement avec 12 pour l'Afrique du Sud et 10 satellites pour l'Égypte selon Business insider. l'Algérie et le Nigeria suivent avec pour chacun 6 satellites mis sur orbite.

