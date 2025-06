Conflit en RDC: des policiers congolais, qui s'étaient repliés en Ouganda, retournent dans leur pays

En raison de violents combats entre l'armée et le M23 dans l'est du Congo, une centaine de policiers congolais s'étaient repliés en Ouganda qui leur a ouvert son territoire "dans le cadre d'un acte d'humanité et conformément au droit international".