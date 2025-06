Par Sylvia Chebet

La célèbre lance Maasai est plus qu'une simple arme : son acier tendu reflète l'ADN de cette tribu de guerriers africains.

Dans cette communauté, la tête et la crinière d'un lion étaient autrefois la récompense que tout jeune homme devait exhiber pour prouver sa bravoure et achever son initiation à l'âge adulte.

Mais comme le monde qui les entoure, les Maasaï évoluent. Les jeunes morans (guerriers) de la tribu ne poursuivent plus le gibier dans les buissons.

Les javelots ont remplacé les lances qu'ils tenaient à la main et ils recherchent la gloire dans un sport ancien qui fait désormais partie des disciplines olympiques les plus populaires.

"Nous sommes les Javelin Morans de la Mara", explique Anthony Njapit à TRT Afrika, en présentant un groupe de près de 30 hommes rassemblés dans une prairie à l'intérieur de la luxuriante forêt de la Mara, au Kenya, plaque tournante des safaris exotiques.

Vêtus des tenues traditionnelles masaï, avec des ceintures de perles et de longues plumes sur leurs cheveux peints en ocre, les jeunes hommes se relaient pour lancer des javelots.

La technique n'est pas parfaite, mais chaque lancer puissant donne au javelot des ailes pour aller plus loin.

"À l'heure actuelle, nous avons cessé de chasser les animaux sauvages", déclare M. Njapit. " Nous utilisons nos lances pour gagner, pas pour tuer."

Sport de conservation

Alfred Ole Kurao, membre du groupe bien nommé des Javelin Morans of the Mara, affirme que l'initiation de la communauté à ce sport a été transformatrice à plus d'un titre.

"Les animaux autrefois ciblés par la lance sont désormais protégés par le javelot", explique-t-il à TRT Afrika.

Les années passées à lancer des lances et à viser des proies avec des flèches ont permis à la plupart des morans d'apprendre à lancer des javelots avec une facilité relativement supérieure à celle que l'on attendrait d'un débutant.

"Nous aimons cette activité à la fois sportive et de conservation", déclare Richard Soitanai. "C'est naturel pour nous".

Le Fonds mondial pour la nature (WWF)-Kenya décrit les Javelin Morans du Mara comme de "véritables résolveurs de problèmes qui ne visent pas seulement la distance mais aussi l'impact social".

Il note que ce sport est une victoire pour la protection de l'environnement.

"Ils font prendre conscience de la valeur intrinsèque de la faune et de la flore sauvages, mettent en avant et développent des mesures incitatives et des solutions naturelles bancables", explique Kevin Gichangi, coordinateur principal au WWF-Kenya.

Inspiré par une légende

Le WWF-Kenya a introduit ce sport dans la zone de conservation de Mara Siana afin de faire du lancer de javelot une activité génératrice de revenus pour les athlètes en herbe.

Lorsque l'as kenyan du javelot, Julius Yego, a observé virtuellement les morans en action, il a été impressionné. Il a ensuite déclaré à l'équipe : "En tant que lanceur de javelot professionnel, en voyant le javelot voler comme il le faisait, je suis convaincu que nous avons des talents dans la région de Mara".

Yego, qui a appris à lancer le javelot en regardant des vidéos sur YouTube, a décroché l'or avec un jet de 92,72 m lors des Championnats du monde de 2015 à Pékin, devenant ainsi le premier Kényan à réussir un tel exploit dans une épreuve d'athlétisme.

Il a remporté l'argent aux Jeux olympiques de 2016. En 2015, Yego, champion d'Afrique du javelot, a été nommé personnalité sportive de l'année au Kenya et a reçu l'Ordre du Grand Guerrier des mains du président de l'époque, Uhuru Kenyatta.

"Un jour, je serai comme Julius Yego", déclare Alfred Ole Kurao. "J'ai déjà participé à des compétitions au niveau national".

Alors que Yego se préparait à participer à l'épreuve masculine de javelot à Paris, les Javelin Morans of the Mara ont enregistré un chant de victoire pour lui, espérant qu'il décrocherait une médaille d'or.

Il a terminé cinquième, même s'il a réalisé son meilleur lancer de la saison avec 87,72 m. Le médaillé d'or pakistanais Nadeem Arshad a établi un record olympique avec une distance de 92,97m.

"Vous ne savez peut-être pas l'impact que vous avez eu ici dans le Maasai Mara. Il est grand", a déclaré Carlos Kiu dans une vidéo collective dédiée à Yego.

"Vous nous avez incités à utiliser nos lances pour gagner, et non pour tuer des animaux sauvages. Pas pour tuer des animaux sauvages".

Alors que les conflits entre l'homme et la faune s'intensifient en Afrique, alimentés par le changement climatique et l'évolution de l'utilisation des terres, les Javelin Morans du Mara entendent créer un héritage en matière d'action climatique grâce à un sport qui leur donne espoir et joie de vivre.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp