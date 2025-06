Le principal parti d'opposition du Malawi, le Parti du progrès démocratique, a approuvé dimanche la candidature de l'ancien président Peter Mutharika à l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Mutharika, 84 ans, qui a été président de 2014 à 2020, a déclaré dans son discours d'acceptation que lui et son parti allaient redresser l'économie, dont la croissance a été anémique et plombée par des pénuries de devises étrangères qui ont entraîné une pénurie de carburant et de médicaments.

Il affrontera le président Lazarus Chakwera, du Parti du Congrès du Malawi, qui briguera un second mandat lors de l'élection prévue pour le 16 septembre 2025.

"Nous venons d'un milieu où l'opposition a gagné. Nous ferons de même l'année prochaine. Nous venons pour redresser l'économie", a déclaré Mutharika lors de la convention nationale de son parti à Blantyre.

Le parti de Chilima

Mutharika, ancien professeur de droit, a supervisé l'amélioration des infrastructures et le ralentissement de l'inflation durant son mandat, mais ses détracteurs l'ont accusé de corruption et de copinage, ce qu'il nie.

Chakwera, 69 ans, est arrivé au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption et d'accélérer la croissance économique, mais ses opposants estiment qu'il n'a pas tenu ses promesses et que l'économie de ce pays d'Afrique australe reste fragile.

Mutharika a déclaré qu'il formerait une alliance d'opposition comprenant le Mouvement pour la transformation unie, le parti fondé par le défunt vice-président Saulos Chilima, décédé dans un accident d'avion en juin.

Le parti UTM a aidé Chakwera à battre Mutharika en 2020, mais après la mort du vice-président, il a annoncé son intention de se retirer de l'alliance au pouvoir.

L'UTM n'a pas encore confirmé une alliance avec le parti de Mutharika, ce qui modifierait considérablement la course. Un porte-parole de l'UTM n'a pas répondu à une demande de commentaire.

