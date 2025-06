Le Soudan a signalé 354 cas de choléra dimanche, dont 22 décès, alors que le conflit fait rage dans le pays.

"Le choléra a tué 22 personnes et 354 cas ont été signalés", a déclaré le ministre de la santé, Haitham Mohamed Ibrahim, à l'issue d'une réunion avec le chef adjoint du Conseil souverain du Soudan, Malik Agar.

Le ministre a indiqué que des efforts étaient en cours pour assurer la disponibilité d'eau potable, lutter contre les vecteurs de la maladie et s'engager auprès de la communauté internationale pour obtenir des vaccins contre le choléra.

Il a appelé les autorités locales des provinces soudanaises à redoubler d'efforts pour lutter contre les épidémies.

Le Soudan est en proie à un conflit depuis avril 2023 en raison des combats entre l'armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide.

Selon les chiffres de l'ONU, plus de 18 800 personnes sont mortes dans le conflit, environ 10 millions ont été déplacées et plus de 25 millions ont besoin d'une aide humanitaire.

