Les forces israéliennes ont une nouvelle fois pris pour cible une équipe de la chaîne publique turque TRT à Gaza, où elle travaille pour informer le monde des massacres en cours dans l'enclave assiégée.

Dimanche, le correspondant de la TRT Arabi, Sami Berhum, et le véhicule de son équipe ont été la cible de tirs à l'arme longue, cinq balles ayant atteint la voiture. Il n'y a pas eu de victimes, mais Sami Berhum a été légèrement blessé.

"Alors que nous étions en mission sur le terrain pour la chaîne TRT, les forces israéliennes nous ont directement tiré dessus dans le nord-ouest de Khan Younes", a déclaré M. Berhum, ajoutant que les balles visaient directement leur visage et leur poitrine.

"Nous étions en mission sur le terrain... (et) cette voiture est destinée à la presse. Le fait de porter l'équipement de protection et le casque est tout ce qui indique que nous sommes des journalistes", a indiqué M. Berhum.

Le directeur général de la TRT, Zahid Sobaci, a condamné l'attaque dans un communiqué publié sur X, déclarant : "Nous ne renoncerons jamais à être la voix de Gaza, malgré tous les obstacles posés par l'État terroriste d'Israël, qui ne reconnaît aucune frontière morale ou humanitaire."

Risquer la mort pour transmettre la vérité

Le directeur général adjoint de la TRT, Omer Faruk Tanriverdi, a déclaré que malgré l'attaque d'"Israël génocidaire", l'équipe de la TRT "reste debout".

Comme notre frère Sami et toute notre équipe le disent toujours : "Quoi qu'il arrive, nous continuerons à transmettre les faits et les événements à Gaza", a-t-il ajouté. Le porte-parole et vice-président du parti AK, Omer Celik, a également condamné l'attaque israélienne : « Netanyahou et son réseau tentent d'empêcher que les massacres qu'ils commettent soient entendus.

"Nous saluons une fois de plus nos frères et sœurs qui risquent la mort pour transmettre la vérité au nom de la conscience de toute l'humanité dans des conditions où même une équipe médicale ne peut pas entrer", a-t-il ajouté dans une déclaration sur ses médias sociaux.

Les équipes de TRT ont déjà été attaquées à plusieurs reprises par les forces israéliennes à Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

M. Berhum a lui-même été pris pour cible au début de l'année, alors qu'il effectuait un reportage dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, en avril.

Son collègue, le cameraman de TRT Arabi Sami Shehadeh, a été grièvement blessé et a perdu sa jambe à la suite de l'attaque. Selon des témoins oculaires, l'armée israélienne a délibérément pris pour cible le groupe de journalistes.

Mortalité de la presse à Gaza

Les journalistes qui couvrent l'offensive israélienne sur Gaza, lancée il y a dix mois, meurent à un rythme bien plus élevé que les autres professions, ce qui laisse penser qu'ils sont délibérément pris pour cible par l'armée israélienne, selon un groupe de journalistes respecté.

"Le taux de mortalité des journalistes est beaucoup plus élevé que celui des autres professions civiles. En effet, avec plus de 12 % de journalistes gazaouis morts, le taux de mortalité serait exceptionnellement élevé pour des soldats d'infanterie", a signalé Tim Dawson, secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), à Anadolu.

Le 10 août, deux journalistes - Tamim Ahmed Abu Muammer de la télévision palestinienne et Abdullah Mahir al-Susi de la chaîne Al-Aqsa - ont été tués lors d'attaques israéliennes, alourdissant le bilan des victimes de la presse dans le conflit de Gaza, qui s'élève à 168 selon le Bureau des médias de Gaza.

M. Dawson a estimé que les actions d'Israël violaient à la fois le droit humanitaire international et les lois de la guerre.

